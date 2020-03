L'épidémie du coronavirus prend des allures de pandémie mondiale. Les dirigeants de la planètes attendent que l'OMS prononce le «mot tabou» pour amorcer un processus à ce jour inédit dans l'histoire de l'humanité. Le confinement à l'échelle planétaire est déjà en marche. Après la Chine, l'Italie a sauté le pas, fermé hermétiquement ses frontières, cloisonné ses villes, interdit toute manifestation culturelle et sportive, réduit considérablement le transport et instruit les citoyens de ne sortir de chez eux qu'en cas de nécessité absolue. Le dispositif était inimaginable, il y a à peine quelques jours. Ce que fait le gouvernement italien, dont le pays enregistre plus de 9000 cas de malades du coronavirus, dont 463 morts, est inévitable pour la France qui, pas à pas, semble se diriger vers cette gestion extrême de l'épidémie. L'opinion mondiale n'en revient pas d'entendre que des pays cessent de vivre, sans que l'on sache si ces mesures produiront des résultats en matière de lutte contre la propagation du virus. La méthode forte a, dit-on, produit des résultats en Chine. A l'épicentre de l'épidémie, le confinement a été levé. Mais dans ce pays, on est encore loin d'en avoir totalement fini avec le coronavirus. Il faut dire que les victoires chinoises ne suffisent pas pour éloigner le spectre de la pandémie. Des pays autrement mieux lotis que l'Algérie n'hésitent plus à reconnaître leur impuissance et leurs dirigeants donnent l'impression de céder à une forme de panique gouvernementale qui peut entraîner des résultats contraires à ceux escomptés.

Dans cette tourmente mondiale où, visiblement, les Etats sont toujours d'un cran en retard sur l'épidémie, l'Algérie a l'avantage de n'être pas à des niveaux inquiétants. Aucun mort n'a été enregistré et le coronavirus importé n'a pas encore «voyagé» à travers le pays. Disposant d'un système de santé efficace et doté de moyens matériels et humains susceptibles de faire face à une propagation de la maladie, le pays, au même titre que la Chine, la France ou l'Italie, n'aura jamais les moyens de dépister tous les cas suspectés et encore moins toute la population à risque. Mais il est très possible de ne pas refaire les erreurs des autres pays et précéder le développement de l'épidémie.

C'est d'ailleurs ce que préconise le gouvernement en décidant de faire jouer les matchs du championnat de football à huis clos. L'annulation et le report de manifestations culturelles ou économiques entrent dans la logique préventive. En devançant les évènements, il est possible de freiner considérablement la propagation du coronavirus. Les professionnels de la santé qui disent ne connaître aucun autre moyen, affirment également qu'il ne sert plus à grand-chose de tout cloisonner lorsque le mal est déjà largement disséminé dans la population. Ce n'est pas le cas en Algérie et c'est possible d'éviter le fameux «stade 3» que craignent les gouvernements. En anticipant sur les mesures d'évitement, le pays peut faire l'économie d'une situation «apocalyptique» d'une nation à l'arrêt, comme l'est l'Italie depuis deux jours.

Il y a lieu de s'interroger, à ce propos, sur les décisions prises par le gouvernement. Ne faut-il pas placer le curseur un peu plus haut, comme avancer les dates des vacances scolaires et universitaires, suspendre purement et simplement les compétition sportives, susciter le télé-travail quand c'est possible, amener les Algériens à ne se déplacer qu'en cas de nécessité? Tout cela peut être mis en place, sans coercition. Les citoyens qui observent ce qui se passe dans le monde, comprendront un «excès de prudence» de la part du gouvernement.

Une bonne campagne accompagnant des décisions strictes, pourrait effectivement conduire les Algériens à une attitude disciplinée, loin de toute panique. En d'autres termes, il faut d'ores et déjà annoncer la couleur et mettre les Algériens en situation d'épidémie, pour que le jour où cela arrivera, la population aura déjà acquis les nouveaux réflexes. Le reste relèvera de la gestion de la crise, laquelle sera forcément moins contraignante, face à une société consciente de la gravité de la situation et des individus connaissant leur rôle dans le système de prévention mis en place.

Ce genre de postures peut éviter à l'Algérie une propagation du virus. Il suffit de tenir quelques semaines, puisque dit-on, le coronavirus perd de sa «vitalité» à l'approche de l'été. C'est ça ou le subir, comme le font les autres pays, avec un coût humain et économique énorme.