La levée du confinement sanitaire et/ou l'aménagement de ses horaires, à partir du 14 juin, sous la forme de «levée» ou d'«aménagement» du confinement sanitaire partiel en vigueur:

• La liste des wilayas concernées par le confinement sanitaire partiel sera évaluée et révisée «chaque quinzaine».

• Le plan de reprise progressive des activités économiques, commerciales et de services sera dans un premier temps déployé en deux phases:

- La première phase qui débutera le dimanche 7 juin 2020.

- La seconde phase qui prendra effet à partir du 14 juin 2020.

- L'autorisation de circuler sur l'ensemble du territoire national de 5h00 du matin jusqu'à 19h00 ne concerne que le transport du personnel. Le transport public n'a pas encore été réouvert.

-Le télétravail reste préconisé pour les postes qui le permettent.

-Des mesures strictes d'hygiène et de distanciation sociale ont été dictées aux entreprises et aux commerçants. Les contrevenants seront lourdement sanctionnés.