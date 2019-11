L’Autorité nationale indépendante des élections (Anie) poursuit ses démarches, notamment médiatiques, afin de défendre la liste des cinq candidats retenus pour la prochaine élection présidentielle. Après ses trois collègues passés au Forum d’El Moudjahid, Karim Khalfane, membre de l’Anie, était hier l’invité de la rédaction à la Chaîne 3. Infirmant les propos des candidats ayant qualifié leur élimination de « décision politique», il a déclaré que ceux-ci n’avaient pas respecté les conditions exigées, à savoir le nombre de formulaires de parrainage requis et leur répartition par wilaya. « Ces formulaires ont été comptés manuellement puis à l’aide du système de comptage informatisé. Certains postulants ont déposé des boîtes vides et des formulaires vierges», a-t-il ajouté. Ainsi le rejet, par le Conseil constitutionnel, des neuf recours qu’il a reçus et la validation de la liste des cinq candidats à la magistrature suprême, «est une décision qui conforte le travail accompli par l’Anie, conformément à la loi», selon lui. L’une des nouveautés de l’Anie entrant dans le cadre de l’initiative de moralisation de la vie politique et surtout du processus électoral «Charte pour les élections», «un document qui mettra en pace, notamment les balises et les garde-fous contre tout éventuel dérapage de toutes les parties prenantes. Il sera signé très prochainement par l’Autorité, les candidats et les médias.

Evoquant le fichier national des électeurs l’invité de la Chaîne 3 a indiqué que « c’est là l’une des missions principales de l’Anie. Elle dispose aujourd’hui de son propre fichier profondément révisé et totalement assaini, qui est un exploit à l’honneur de l’Autorité. Son président, Charfi, procèdera prochainement à sa présentation aux médias.

Pour ce qui est de la couverture médiatique, l’orateur a fait savoir qu’un travail est en train de se faire, en collaboration avec l’Autorité de régulation de l’audiovisuel pour établir une liste de médias à accréditer pour cet événement. Il n’a pas écarté la possibilité d’élargir le passage des candidats et leurs représentants sur les médias privés, y compris ceux d’expression francophone.

Par ailleurs, l’Autorité a montré ses limites quant aux mécanismes pratiques de contrôle et de lutte contre le financement de la campagne électorale par l’argent sale, qui, tout simplement, n’existent pas. A ce propos, le membre de l’Anie s’est contenté de dire que «la loi est très claire là-dessus et que le candidat doit justifier la provenance des fonds. L’Anie n’interviendra que lorsqu’il y aura plaintes ou constatations d’infractions. Elle saisira, le cas échéant, les institutions compétentes».

Karim Khalfane n’a pas manqué de réitérer l’engagement de l’instance qu’il représente d’œuvrer pour garantir une élection régulière, propre et transparente. Dans ce cadre, tous les candidats ont le droit de désigner leurs représentants au niveau des bureaux de vote, a-t-il souligné. Une mission qui ne s’avère pas du tout facile techniquement, mais aussi face au rejet d’une bonne partie de nos concitoyens. A ce propos, il a avancé « que les revendications du Hirak s’opposant, entre autres, à cette élection, seront mises à l’épreuve le 12 décembre prochain. Il y a une majorité silencieuse et l’exercice de la souveraineté, à travers les articles 7 et 8, se fait, notamment par la voie du vote», a-t-il estimé.