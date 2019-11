Pas loin du centre-ville d’Alger, plus précisément à Birkhadem, une des portes d’accès vers la capitale, des Algériens vivent, au quotidien, dans des conditions moyenâgeuses. Ils habitent « un coin », considéré comme le point noir par excellence de cette localité. Il s’agit de la cité - qui ne garde de cité que le nom – 450 Logements APC-Cnep, connue sous le nom de «Pitavi». Moult fois, des médias écrits

et audiovisuels, dont L’Expression, ont dressé un constat des lieux, faisant sortir les conditions précaires dans lesquelles vivent quelque 300 familles encore. Pour préparer le passage devant les lieux du président déchu, pour inaugurer la zaouïa Belkaidia, au mois de mai 2018, les habitants des bidonvilles jouxtant «Pitavi» ont été relogés et l’on annonçait à ceux des bâtiments une régularisation dans les jours à venir. Et le jour «J» n’est, jusqu’à l’heure, pas arrivé.

A «Pitavi», le minimum vital n’y est pas, à savoir électricité, gaz et eau. Chacun se débrouille comme il peut pour passer un hiver au chaud ou un été au froid. Le piratage de l’énergie électrique se fait au vu et au su de tout le monde à partir du réseau et des poteaux, avec un branchement à l’emporte-pièce et surtout constituant un grand danger. En effet, aux côtés de ces câbles électriques, l’on trouve des conduites d’eau. Deux branchements incompatibles, ayant causé plusieurs incendies et surtout… des pertes de vies humaines. A l’intérieur des maisons, le branchement au gaz de ville n’existant pas, les habitants utilisent les bouteilles de gaz butane, avec tout ce que cela représente aussi comme risques. Cela étant, l’on ne dort dans cette cité que d’un œil, la peur au ventre. En été, la chaleur suffocante, les moustiques, la difficulté de faire fonctionner des climatiseurs - énergie électrique trop faible – et les odeurs nauséabondes des fosses rendent la vie insupportable. Les enfants passent leurs vacances ailleurs, au risque d’être étouffés.

Quand c’est la saison des pluies, c’est le grand risque. Une partie des bâtiments se trouve face au risque des glissements de terrain alors que d’autres risquent de s’effondrer d’un moment à l’autre. Pas la peine de faire appel aux services du CTC (Contrôle technique de la construction) puisqu’au simple coup d’œil tout le monde s’en rendra compte. Quelle solution pour ce point noir se trouvant en plein axe routier de Birkhadem ? Ce n’est certainement pas le P/APC, Djamel Achouche, qui détient la réponse. Interpellé à chaque fois, il indique, documents à l’appui, qu’il a sollicité les services de la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs pour intervenir.

Des appels, qui, jusqu’à l’heure, tombent dans l’oreille d’un sourd. Achouche a appelé les services concernés à prendre une décision, celle de reloger les habitants restants dans cette cité ou procéder à la régularisation de leur situation. Cela permettra à l’APC, selon lui, de prévoir ce qu’elle doit et peut faire dans le cadre de ses prérogatives. Pour sa part, le député libre Abdelghani Ouicher a interpellé le ministre de l’Habitat, Kamel Beldjoud, le 14 octobre 2019 pour statuer sur le dossier, mais jusqu’à l’heure, tout est en stand-by.

Dans tout ce brouhaha, le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, est-il au courant de ce qui se passe quelque part dans sa wilaya ? L’a-t-on informé que quelque 300 familles logées dans des appartements semblants et des garages risquent de disparaître à la simple goutte de pluie qui tombe ? Sait-il que des agents de recensement se présentent, chaque fois, pour calmer les ardeurs des malheureux habitants, leur vendre des rêves avant de disparaître sans que leur situation ne change ? A chaque fois où des habitants se déplacent au niveau de la daïra, le SG de cette dernière leur affirme que leurs doléances seront transmises à la wilaya, mais les habitants, et à force d’attendre, n’y croient plus.

Dans cette conjoncture sociopolitique que traverse l’Algérie, ces citoyens espèrent que les changements revendiqués touchent tous les niveaux en donnant à chacun le droit de vivre dignement dans son pays. Avec un P/APC de Birkhadem impuissant et un président de la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs muet, il ne reste qu’au wali d’Alger d’intervenir. Quand et comment ? Nouvelle question en attente de réponse….