Le processus pour la labellisation de l’huile d’olive de la région, N’Ath Ghovri, dans la région d’Azazga et de ses environs, bat son plein. Toutes les parties concernées se sont retroussé les manches afin de sensibiliser le maximum d’agriculteurs, surtout que nous sommes à la veille de la campagne de collecte des olives. A cet effet, la direction des services agricoles de la wilaya de Tizi Ouzou a organisé un regroupement avant-hier dans la ville d’Azazga au profit des agriculteurs des deux daïras de Bouzeguène et d’Azazga concernées par ladite labéllisation.

L’objectif de cette rencontre, ont précisé les responsables de la DSA, consiste à sensibiliser les agriculteurs en question sur la nécessité d’adhérer au processus de labellisation de l’huile d’olive appelée désormais «Achvali n’ Ath Ghovri». Plus de 60 agriculteurs ont pris part à ladite rencontre qui a eu lieu à la Maison de la culture d’Azazga. Les agriculteurs concernés sont venus de neuf communes différentes dépendant des daïras d’Azazga et de Bouzeguène.

Ils sont tous concernés par la procédure de demande d’un «label d’indice géographique». «Les oléiculteurs présents ont été invités à adhérer nominativement à ce processus et à la coopérative «Achvali n’ Ath Ghovri» créée il y a presque une année, afin d’appuyer la demande de labellisation», a précisé à la presse Makhlouf Laib, directeur des services agricoles de la wilaya de Tizi Ouzou. Ce dernier a ajouté que, pour les besoins inhérents à l’adhésion, les agriculteurs doivent remplir des fiches nominatives où ils auront à indiquer la superficie et le lieu d’implantation de leurs oliveraies, le nombre d’oliviers dont ils disposent et les pratiques culturales appliquées, etc. «Cette adhésion est nécessaire parce que c’est la coopérative qui va suivre les agriculteurs sur le terrain et veiller à l’application du cahier des charges qui définit, notamment, l’itinéraire technique de production de l’huile d’Ath Ghovri», a précisé le DSA. Il faut rappeler qu’une commission de labellisation a été installée au niveau de la DSA. Et c’est à cette dernière qu’a échu la mission d’établir les recommandations contenues dans le cahier des charges. Pour rappel, le dossier de demande de labellisation de l’huile d’olive d’Ath Ghovri a été déposé au niveau du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, en décembre 2018. Les critères pris en considération dans ce travail de labellisation ont trait à de nombreux détails qui sont d’une grande importance et influent inéluctablement sur la qualité de l’huile.

Parmi ces ingrédients, on peut citer la taille des arbres, le travail du sol, la récolte qui doit s’effectuer selon les normes en bannissant le gaulage, l’utilisation de filets pour éviter que les fruits ne tombent à même le sol et le stockage de la récolte dans des caisses afin d’obtenir une huile vierge ou extra vierge. Il y a aussi la période de récolte des olives qui doit se faire au stade de la véraison du fruit (vert violet), la trituration qui doit intervenir dans un délai idéal de 48 heures, etc. Le directeur des services agricoles de la wilaya de Tizi Ouzou a indiqué, en outre que la demande de labellisation de l’huile d’olive appelée Achvali, qui signifie la jarre en terre cuite dans laquelle on conservait jadis l’huile d’olive, concerne une aire géographique englobant neuf communes dépendant des deux daïras de Bouzeguène et, Azazga. Cette région représente un potentiel oléicole intéressant avec une oliveraie de 3 294 hectares et une production annuelle moyenne de plus de 1,5 million de litres d’huile d’olive. Ces superficies d’oliveraies sont réparties sur neuf communes : Zekri qui détient à elle seule 732 ha du patrimoine oléicole des Ath Ghovri, Azazga (568 ha), Illoula Oumalou (479 ha), Yakourène (398 ha), Ifigha (397 ha), Bouzguène (300 ha), Akerrou (275 ha), Idjeur (95 ha) et enfin Ath Zikki (50 ha).