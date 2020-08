Le vieux parti d'opposition a réagi, samedi dernier, à l'occasion de la session extraordinaire de son conseil national sur le référendum sur la révision constitutionnelle. «Nous avons appris par voie de presse la convocation du corps électoral, le 15 septembre prochain et la date du 1er novembre pour y tenir un référendum sur la nouvelle Constitution», a noté le FFS relevant que «ses alertes et en dépit des longs mois qui ont jalonné la révolution populaire (...), le régime a décidé de reconduire la politique des passages en force pour se perpétuer». Aussi, le FFS a remis sur le tapis son initiative sur le consensus national. «Face aux dangers extérieurs qui guettent le pays et menacent notre souveraineté (...), nous réitérons notre attachement viscéral à la construction d'un consensus politique national». Pour l'instance présidentielle du FFS, ce consensus politique sera «l'amorce d'un véritable dialogue inclusif, sincère et responsable».

Le FFS considère que «seul un processus constituant» permettra de construire des institutions réellement démocratiques et représentatives, et qui devra «nous doter de la première Constitution qui reflétera les aspirations et les attentes du peuple algérien». Dans ce contexte, le FFS met en garde le pouvoir, «sur les risques d'échecs à vouloir imposer d'une manière unilatérale (...), une feuille de route politique et un référendum pour adopter une nouvelle Constitution pour le pays». Encore une fois, le parti de feu Ait Ahmed réaffirme que seule une Assemblée nationale constituante a la légitimé pour élaborer une Constitution qui réponde aux aspirations de la société.

Le parti regrette que «les revendications légitimes du peuple sont ignorées». Cela est d'autant plus dangreux que

«la crise sanitaire s'aggrave et que ses conséquences sur le plan de l'emploi et du pouvoir d'achat des citoyens s'amplifient et touchent toutes les catégories de la population». Le FFS fustige également:

«Cette gouvernance se contente de mesures conjoncturelles et superficielles alors que la sortie de la crise multidimensionnelle actuelle requière des réformes structurelles et systémiques de l'Etat et de ses institutions.» De même qu'il «exige la libération sans délai, de tous les prisonniers politiques et les détenus d'opinion». Sur le plan régional, le FFS plaide pour «la construction du Grand Maghreb démocratique des peuples comme rempart infranchissable contre les plans ourdis de l'extérieur».

En outre, pour le parti du défunt Hocine Ait Ahmed, la crise sanitaire n'a pas seulement dévoilé au grand jour, le délabrement du secteur de la santé, mais elle a surtout accéléré la précarité sociale et le rythme de la crise économique. « Cette crise a installé une grave incertitude sur les perspectives scolaires de nos enfants et même sur le déroulement des examens du bac et du BEM.» Au plan organique, après l'installation du secrétariat national du parti et du comité d'éthique, qui compétera la composante de la direction nationale, le parti s'attellera dans les prochains jours, à préparer son 6ème congrès national ordinaire. Mais aussi, il compte réunir très rapidement la prochaine session du conseil national ordinaire, afin de débattre autour de tous les sujets qui ont trait à la vie interne du parti, sans éluder le moindre dossier. Des conclusions des débats qui en découleront le parti élaborera ses options politiques prochaines.

Le conseil national du FFS, faut-il le rappeler, ne s'est pas réuni durant plus d'une année à cause d'une crise interne qui a sérieusement secoué le parti. Par ailleurs, dans un mois,

le parti célébrera le 57ème anniversaire de sa fondation; un autre rendez-vous décisif pour le parti.