Depuis l'été dernier, l'Algérie et la France tentent d'ouvrir une nouvelle page en travaillant sur le dossier de la mémoire. Abdelmadjid Chikhi et Benjamin Stora oeuvrent pour un travail mémoriel de vérité. À l'occasion du 66ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale, le conseiller auprès de la Présidence, chargé des archives et de la mémoire nationale, a accordé une interview à la revue EL Djeïch. À cette occasion, il est revenu sur les grands axes qui font l'objet de négociations avec la partie française. «Plusieurs axes feront l'objet de discussions et de négociations avec la partie française et qui sont connus par l'opinion publique, dont les essais nucléaires aux répercussions dangereuses sur la santé des Algériens et l'environnement aussi», a soutenu Abdelmadjid Chkhi. Il évoque également le dossier des essais chimiques effectués à Oued Namous. « Il n'a pas été traité médiatiquement, mais c'est non moins un drame pour l'Algérie», a- t-il rétorqué non sans affirmer que le sujet des champs de mines sera également sur la table des négociations. Autre «épineux» dossier, celui des moudjahidine portés disparus pendant la révolution. « Il revêt une importance particulière car il est de notre devoir envers nos moudjahidine de les enterrer dans la terre pour laquelle ils ont combattu», soutient le docteur Chikhi, qui, lui aussi a combattu durant la glorieuse guerre de Libération nationale. «Tous ces dossiers sont donc ouverts ou en cours de l'être», a-t-il précisé. Néanmoins, le conseiller du président Tebboune révèle que d'autres dossiers devraient prochainement être ouverts. «A l'instar de celui relatif à la guerre d'extermination, comme les génocides commis à l'encontre des Algériens de façon massive. À cela s'ajoute également le dossier du patrimoine culturel algérien dérobé», a-t-il indiqué avant de mettre en avant le grand travail de mémoire accompli par le ministère de la Défense nationale. «Il est considéré comme la locomotive en ce qui concerne le devoir de mémoire. Réellement, aucune autre institution de l'Etat n'a effectué un tel travail, comme l'a fait l'Armée nationale populaire», a-t-il soutenu. «Non seulement pour l'indemnisation des victimes, mais également afin de connaître les lieux d'implantation des déchets nucléaires, ainsi que le travail de déminage qui a été fait, avec la destruction des mines qui avoisine les 99%», atteste-t-il. L'historien algérien a profité de cette interview pour réfuter l'existence de quelconques «obstacles» dans les discussions qu'il mène avec la partie française, représentée par Benjamin Stora. «La scène française est une question interne qui ne nous concerne en rien, pour nous, notre vision est claire et notre perception ne souffre d'aucun amalgame concernant le dossier de la mémoire», a-t-il clairement rappelé. À ce sujet, il fait part du refus de l'intégration du dossier des harkis dans ce travail de mémoire, rappelant qu'ils avaient choisi la France de leur propre gré. «Je souligne à ce titre que certains dossiers sont hors de discussion, tel que le sujet des harkis, d'autant que leur départ en France a été un libre choix», affirme-t-il en soutenant que cette question était franco-française. «Il revient aux Français de se réconcilier avec leur histoire, pour nous, il n'est pas possible d'oublier ce qui s'est passé pendant l'époque coloniale ou de se tenir indifférents vis-à-vis des génocides commis à l'encontre des Algériens, et nul ne peut nous le demander», atteste-t-il.

«Nous sommes dans l'attente de voir quelle perception de ce sujet de la mémoire va présenter la partie française», ajoute-t-il. Abdelmadjid Chikhi a tenu, néanmoins, à préciser que le travail de mémoire était aussi interne. Une stratégie a été mise en place à cet effet. «Le travail s'effectue à travers plusieurs canaux, qui sont la famille, l'éducation et l'information, dans le respect des coutumes et traditions», insiste-t-il. «Nous nous sommes réunis aussi avec tous les acteurs pour leur donner les premières instructions afin de définir les moyens et modalités d'actions relatives à la mémoire», dit cet expert. Il donne l'exemple du volet éducation, où lui et ses collaborateurs oeuvrent à mettre en place un programme spécial et précis, selon les différents paliers d'enseignement. «Cela se fait avec l'aide de professeurs et spécialistes, des séries de livres seront élaborées sous l'intitulé «Les carnets de la mémoire, dont la conception et la réalisation se feront de façon attractive», a-t-il conclu avec beaucoup d'espoir pour une Algérie nouvelle, fière de son histoire.