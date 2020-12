Le président de la République est attendu à Alger d'un jour à l'autre. Ayant annoncé son retour au pays «dans deux ou trois semaines», lors de son message aux Algériens, le 13 décembre dernier, le chef de l'Etat est en passe de terminer sa convalescence. Il tournera la page de sa maladie très prochainement. C'est une question d'un ou deux jours, pas plus. Durant son séjour en Allemagne, il suivait «au jour le jour et même heure par heure, l'évolution de la situation dans le pays», a-t-il indiqué dans son message. Ce ne sera donc pas un homme en retrait des affaires qui présidera le prochain Conseil des ministres. Il a, en principe, une bonne connaissance de l'ensemble des dossiers qui ont été traités tout au long des mois de novembre et décembre. Il doit donc certainement connaître les réussites et les ratés du gouvernement.

Cet aspect des choses qui mérite certainement des décisions fortes pour «secouer» certains départements ministériels, ne sera pas dans son agenda à son premier jour au Palais d'El-Mouradia. Et pour cause, c'est le dossier des réformes politiques qu'il va falloir relancer au plus vite. Le président de la République y a fait clairement référence dans son message aux Algériens. Il a, à ce propos, souligné l'urgence de la finalisation du rapport du Comité d'experts qui planche sur le nouveau Code électoral. Ledit Comité devrait, à ce jour, avoir bouclé son dossier pour une présentation au président. Celui-ci avait souhaité le recevoir dans les dix jours qui suivent le 13 décembre dernier. L'on peut donc penser que parmi les premières personnalités qu'il recevra, figure le professeur Mohamed Laraba, président du Comité d'experts. L'ensemble de la société politique est, en effet, en attente des propositions que formulera le Comité. Les instructions qu'il a reçues vont dans le sens d'un texte de loi qui bannit l'argent sale de la sphère politique et donne toutes leurs chances aux jeunes dans les prochaines joutes électorales. Le président de la République avait évoqué la possibilité d'un financement par l'Etat de la campagne électorale de listes de candidatures émanant de la société civile. La remise du rapport Laraba constituera, à n'en pas douter, un acte politique majeur et une sérieuse relance d'un débat quelque peu masqué par la pandémie de Covid-19 et la maladie du président de la République. Les partis seront-ils destinataires de l'avant-projet pour enrichissement? On le saura bien assez tôt. L'agenda du président ne manquera pas d'épisodes politiques, dont la promulgation officielle de la nouvelle Constitution. Un autre acte présidentiel qui ouvrira les portes à un gigantesque travail législatif, puisqu'il sera question de produire de nombreux textes pour donner à la Loi fondamentale les moyens de son applicabilité sur le terrain. Les deux priorités politiques fixées, le président de la République aura fort à faire pour remettre la machine sur les rails. Il faut dire, à ce propos, qui si la situation du pays est restée sous contrôle durant son absence, quelques secteurs ont tout de même fait du surplace. Très peu d'actions ministérielles avaient été menées pour booster les exportations hors hydrocarbures. Les fameux cahiers des charges sur la production d'automobile et d'importation de véhicules neufs n'ont toujours pas produit leurs effets. Le secteur industriel public reste dans une situation d'impasse et la bureaucratie semble encore maîtresse de l'économie. On ne peut pas présager de ce que fera le chef de l'Etat, mais l'on peut supposer des initiatives et des instructions fermes pour redonner du tonus à un Exécutif dont certains départements donnent l'impression de ronronner. A près d'une année de son installation et un léger lifting en été, c'est quelque part l'heure d'un premier bilan pour le gouvernement Djerad. Tous les secteurs doivent passer au peigne fin. Il va de soi que des succès ont été enregistrés dans quelques- uns et des échec ailleurs. La dynamique économique est censée renseigner l'opinion publique sur ce qui ne marche pas.

Il faut dire que les Algériens jugeront aussi leur président à sa capacité de renouveler le discours réformateur et donner du sens à l'action du gouvernement. Un exercice que le chef de l'Etat devra réussir, d'autant qu'en 2021, le pays a rendez-vous avec les élections législatives et locales anticipées. Et pour les réussir, Abdelmadjid Tebboune doit être au meilleur de son habileté à rassembler une majorité d'Algériens autour de son projet de nouvelle Algérie.