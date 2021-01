Substantielles. C'est ainsi que le parti du Rassemblement national démocratique a qualifié les propositions faites par le bureau national du parti au titre de l'enrichissement de la mouture de la loi électorale. Des propositions d'ordre politique et technique, précise la formation politique.

Présidant une réunion des membres du bureau national, consacrée à la présentation du bilan du comité juridique, chargé d'étudier et de préparer les propositions du parti au titre de l'enrichissement de la mouture de la loi électorale, Tayeb Zitouni, secrétaire général du parti, a relevé que la version définitive du rapport comprend «une proposition d'amendement substantiel à 13 articles et d'ajout de clarifications à d'autres».

De par ces «propositions d'ordre politique et technique», le RND aspire à «une nouvelle vie politique conforme aux pratiques d'éthique» où «l'institution élue puisse exprimer la volonté populaire réelle et préserver la position des institutions partisanes étant la base du processus démocratique et électoral». Des propositions à même de répondre aux aspirations des citoyens qui veulent voir des institutions élues, exprimant réellement la volonté politique et qui soient le résultat d'une concurrence politique et morale et tirent des leçons des erreurs du passé. Pour ce faire, le Rassemblement national démocratique plaide pour «l'intégrité du processus électoral, lutte contre l'argent sale et le marchandage politique».

Fervent défenseur d'une bonne représentation de la femme dans les institutions politiques et publiques, les propositions du RND aspirent à «accroître les chances des femmes d'accéder aux assemblées élues» et à dépasser les obstacles qui entravent la promotion de la femme en Algérie en dépit des hautes responsabilités qu'elle assume. Des propositions émanant, selon Tayeb Zitouni, de «la volonté populaire consacrée» et tant revendiquée par le Hirak «authentique» du 22 février 2019. Par ailleurs, le RND souhaite insuffler davantage de transparence et d'intégrité aux opérations électorales et de l'efficacité aux assemblées élues, «dans la perspective d'une Algérie nouvelle sous la direction du président Tebboune».

Qualifiant le contenu de la mouture de «positif», Tayeb Zitouni a estimé que ce nouveau texte «amorcera une nouvelle ère» de pratiques politiques dans un pays où le choix des représentants sera soumis à la volonté populaire. Pour préserver l'opération électorale, le parti RND préconise plus de «garanties supplémentaires» dans le but de «consolider» davantage «les prérogatives de l'Anie, laquelle doit agir en toute indépendance et neutralité, offrir davantage de chances aux candidats», souligne le secrétaire général du parti.

Pour rappel, le RND a mis en place, dès la réception de la copie officielle de la mouture, un comité juridique chargé d'étudier le projet de loi, d'élaborer le bilan des propositions et d'impliquer les bases militantes dans cette démarche à travers un formulaire remis aux bureaux de wilaya, lesquels ont exprimé des réponses et des suggestions à

ce sujet.