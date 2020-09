La rééducation, le système pénitentiaire, le casier judiciaire, le certificat de nationalité, l'amélioration des conditions d'accueil et de travail dans les tribunaux ont constitué l'essentiel des observations relevées par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati. Ce dernier rendait jeudi dernier une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Oran. «La stratégie adoptée jusqu'à présent pour la rééducation des détenus a montré ses limites», a affirmé le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, annonçant à l'occasion des chantiers à créer dans le cadre de la préparation du détenu, lors de sa détention pour sa réintégration dans la société. En inspectant le projet de réalisation d'un établissement pénitentiaire de capacité d'accueil de 1 000 places à Misserghine, Zeghmati a annoncé «la création» par son département «des ateliers extérieurs permettant aux détenus de bénéficier d'une formation professionnelle, leur permettant la meilleure intégration dans la société». Il expliquera que «ces établissements pénitentiaires seront équipés de milieux ouverts permettant une formation aux détenus pour leur meilleure intégration une fois libérés». Selon le ministre, la rééducation et la réinsertion constituent deux principes indissociables. «Le détenu ne peut pas s'intégrer dans la société, s'il passe toute la durée de son incarcération dans un milieu fermé, sans apprendre quelque chose d'utile», a-t-il expliqué, ajoutant que «cette réalité a incité le ministère à créer des ateliers externes dans des espaces ouverts, dont l'agriculture et le jardinage». Évoquant la politique relative à l'amélioration des conditions de détention, le ministre fera savoir que «les années dures marquées par l'insécurité avaient nécessité l'adoption d'une rééducation en milieu fermé pour les détenus», a-t-il souligné expliquant qu'«aujourd'hui, la situation est différente». «Il est possible d'adopter de meilleurs moyens pour mieux intégrer les détenus», a-t-il déclaré, tout en faisant savoir qu'«il est de notre devoir d'assurer les meilleures conditions au détenu durant toute la durée de son incarcération et de l'aider à mieux se réintégrer dans la société à sa libération». La paperasse administrative délivrée par l'administration judiciaire et l'allégement du citoyen feront l'objet de plusieurs mesures à adopter dans le proche avenir. Il s'agit essentiellement du certificat de nationalité et de l'extrait du casier judiciaire qui font l'objet de décisions à prendre par le département de Belkacem Zeghmati. «Une réflexion a été engagée sur la manière d'alléger aux citoyens et aux instances judiciaires la procédure de délivrance du certificat de nationalité et de l'extrait du casier judiciaire», a fait savoir le ministre en inaugurant le tribunal du quartier d'El-Othmania, ex-Maraval. En ce sens, le ministre a souligné que «les cas dans lesquels seront exigés ces documents seront bientôt déterminés». Dans ce chapitre bien précis, le ministre a relevé les paradoxes liés quant à l'exigence par des administrations de ces deux documents.