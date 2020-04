Personne ne peut aujourd’hui affirmer que l’année scolaire reprendra normalement en mai, juin ou même septembre. Car, personne n’a de réponse sur la durée de la pandémie du coronavirus. La crise sanitaire mondiale que cause actuellement le Covid-19 prime sur tout autre questionnement. Il n’empêche que les parents s’inquiètent sur le devenir de leurs enfants et s’interrogent surtout sur les examens de fin d’année dans le cas où les cours venaient à reprendre dans les semaines à venir. Sur cette question, le ministère de l’Education nationale n’a pris aucune décision actuellement et a invité, les élèves des trois paliers, en vacances scolaires depuis le 12 mars dernier, à suivre des cours de soutien sur des supports virtuels. Mais les syndicats de l’éducation ont avancé trois scénarios. Questionnés par TSA, le Conseil national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (Cnapest) et le Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (Snapest) ont évoqué la levée du confinement et le maintien des examens, le report des examens à septembre ou encore la comptabilisation des deux premiers trimestres pour le passage en classe supérieure. Pour le coordinateur du Cnapest, Messaoud Boudiba, il est encore trop tôt de se prononcer sur la question des examens, «mais si le confinement venait à se poursuive jusqu’à juin ou juillet, cela signifie que nous nous dirigerons vers le report au mois de septembre». Tout en accueillant favorablement l’initiative des cours en ligne et via la TV, Boudiba affirme, cependant, que ces cours ne vont pas remplacer ceux dispensés en classe. Meziane Meriane du Snapest est confiant quant au fait que l’année scolaire n’est pas encore compromise, mais pense que «l’année scolaire peut être menée à terme car plus de 75% des programmes ont été réalisés». Il propose de reporter le bac si le confinement est prolongé au-delà du 19 avril. Bachir Kiouas de la Coordination des enseignants du primaire Alger-Est, n’exclut pas le scénario à deux trimestres et la dispense des élèves de 5e AP de l’examen.