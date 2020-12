En réponse aux questions des députés et observations des magistrats de la Cour des comptes, le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane a déclaré, hier, à l'APN à l'occasion de l'adoption du projet de loi portant règlement budgétaire 2018, que «grâce aux mesures édictées par le gouvernement», «le montant des coûts résultants de la réévaluation des projets publics, pesant lourd sur le budget de l'Etat, a été réduit de 1 113,50 milliards de dinars en 2007 à 581,39 milliards de dinars en 2018». À l'effet de mettre un terme à ce phénomène, il a cité, entre autres mesures, l'obligation de soumettre l'inscription des mégaprojets au certificat de maturité, avant approbation par la Caisse nationale d'équipement pour le développement (Cned). Il a également évoqué «l'assainissement périodique ou quinquennal de la nomenclature des investissements en éliminant les projets et opérations lancés mais avérés non conformes et en élargissant le contrôle aux communes concernant les dépenses engagées». Concernant la faiblesse du recouvrement des crédits octroyés aux entreprises économiques, dont celles appartenant aux oligarques, il a indiqué que «le chiffre de 2286, 345 milliards de dinars, cité dans le dernier rapport de la Cour des comptes au titre de l'exercice 2018 est relatif aux redevances des crédits octroyés, dont les montants non remboursés». Il a indiqué également que «son département a pris une série de mesures visant à assainir les comptes d'affectation spéciale (CAS) et réduire leur nombre». La prolifération des CAS, le manque de transparence et de rigueur au plan de leur gestion n'ont cessé d'être relevées par les magistrats de la Cour des comptes. À ce propos, le ministère a fait savoir que «son département avait entamé en 2010 une opération d'assainissement des comptes spéciaux». De ce fait, leur nombre a été ramené de «73 en 2010 à 51 CAS en 2017, puis à 55 CAS en 2018». Sur le plan financier le solde global de ces comptes a vu son montant passer «de 10 627 milliards de dinars en 2010 à 4 490 milliards de dinars en 2018, soit une réduction de 58% en 2018 par rapport à 2010». Le ministre prévoit «la clôture de 36 autres comptes spéciaux au plus tard le 31 décembre 2021, dans le cadre de la LF 2021, et ce, dans le but d'améliorer la gouvernance et de mieux maîtriser la recette et la dépense publiques à travers une réhabilitation des principes budgétaires». Les recettes du la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales s'élèvent à 267 milliards de dinars, soit 6% du solde global (4 490 milliards DA). Les trois comptes destinés à l'équipement public, ont enregistré un solde de 1 540 milliards de dinars, soit 34% du montant global. Les 47 comptes restants, ont enregistré 2 683 milliards de dinars, soit 60% du solde global. Quant aux comptes gelés, dont le nombre est insignifiant, «ils étaient en fait réactivés pour faire face à des dépenses imprévues...», est-il relevé. Par ailleurs, le ministre a affirmé que «la réduction de la durée de l'examen du projet de loi du Règlement budgétaire à une seule année au lieu de 3 ans, se fera dès 2026». Selon le ministre, «la réduction de la durée de présentation du projet de loi de règlement budgétaire se fera progressivement par le retour à l'exercice financier concerné N-2 puis N-3 entre 2023 et 2025, et N-1 en 2026, et ce suivant les réformes en cours et conformément aux dispositions de la loi organique 18-15 relative aux lois de finances.

Il est question «de pallier les lacunes dans le cadre de la consécration des principes de transparence dans le contrôle des deniers publics et de la bonne gouvernance». Enfin, le ministre n'a pas répondu à la préoccupation des députés relative au manque d'évaluation par le ministère des Finances du processus de financement non conventionnel.