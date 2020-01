Des dizaines de présidents d’Assemblées populaires communales (APC) de la wilaya de Tizi Ouzou ont observé, avant hier, un rassemblement de protestation devant le siège de l’APW, au chef-lieu de wilaya.

Cette action de protestation a eu lieu suite à un appel qui a été lancé, il y a une semaine, par la Coordination des maires de la wilaya de Tizi Ouzou. à travers cette action , les maires entendent exiger de l’état une répartition équitable, et transparente des dotations budgétaires pour toutes les communes à travers le territoire national. Les concernés ont aussi profité de cette occasion pour condamner les blocages et les lenteurs administratives, entravant l’acte de gestion. Les protestataires revendiquent, à la même occasion, le respect du statut et de la fonction de l’élu local. ils, ont été soutenus par Youcef Aouchiche, président de l’Assemblée populaire de wilaya ainsi que par plusieurs élus nationaux dont Hocine Haroun et Mohamed Klalèche. La tenue de ce sit-in a été décidée par la coordination des maires suite à une assemblée générale tenue le 8 janvier dernier et au cours de laquelle il a été procédé à l’évaluation de la situation politique globale du pays, ainsi que le développement local des communes de la wilaya de Tizi Ouzou. Les maires ont déploré à l’unanimité les restrictions budgétaires «drastiques» ayant affecté les budgets alloués aux communes au titre de l’exercice 2020. «Un dérisoire montant de

15 000 000 DA (un milliard et demi de centimes) par commune en Plans communaux de développement-PCD ne peut répondre aux besoins urgents d’un seul village, eu égard à la situation que vit notre région depuis des lustres », déplorent les P/APC en question dans une déclaration rendue publique en marge du sit-in observé hier.

Les maires ajoutent : «Nos communes demeurent exclues des subventions d’équipement du C.s.g.c.l (ex- F.c.c.l)». Il faut rappeler que le problème de l’insuffisance budgétaire dans lequel se débat la majorité des APC, n’est pas le seul obstacle. De nombreux autres problèmes empêchent plusieurs APC de fonctionner normalement. L’un des plus notables est celui du blocage d’une bonne partie des assemblées locales. C’est le cas notamment de l’APC de Ain El Hammam et de celle de Draâ Ben Khedda entre autres bien entendu. à Aïn El Hammam, c’est à Kaddour Mekki, chef de daira de Aïn El Hammam qu’échoit la mission de gérer les affaires de cette commune après une longue période de blocage et ce depuis une semaine. C’est Mahmoud Djemaâ, wali de Tizi Ouzou qui a pris la décision permettant de trouver une solution médiane, mais non définitive à la situation d’impasse dans laquelle se débat cette localité qui compte parmi les plus grandes communes de la wilaya de Tizi Ouzou. Auparavant, toutes les tentatives de débloquer cette APC sont restées vaines. Il faut préciser que le gel de l’APC de Aïn El Hammam suite à la décision du wali est temporaire et sera levée dès que les conditions pour son fonctionnement normal de l’APC seront réunies. Parmi les missions du maire, qui seront dorénavant assurées par le chef de daïra de Aïn El Hammam jusqu’à nouvel ordre, on peut citer par exemple la signature de tous les documents d’état civil, la démolition des constructions anarchiques et la gestion des budgets et des autorisations. La même situation de blocage est par ailleurs vécue par l’APC de Draâ Ben Khedda. Le wali est aussi intervenu, il y a deux mois pour trouver une solution temporaire à cette crise.