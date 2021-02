Relevant les points positifs et négatifs, issus du projet d'amendement de la loi électorale, Soufiane Djillali, président de Jil Jadid, a salué lors de son passage ce jeudi, sur les ondes de la Chaîne 3, le renforcement de l'indépendance de l'Anie, et les dispositions prises pour éradiquer les pratiques mafieuses, et l'utilisation de l'argent sale, précisant que «tout le monde se plaignait des interventions anormales de l'administration, qui agissait sur les résultats des urnes. Donc il fallait absolument apporter des correctifs là-dessus et c'est chose faite. Ce n'était plus les électeurs qui choisissaient, c'était l'argent sale qui déterminait qui allait siéger. Une dérive extrêmement grave». Dans ce sens, Soufiane Djilali, est revenu longuement sur l'importance du scrutin de liste, qui confère plus de liberté aux électeurs, dans le choix de leurs candidats, et considére que c'est une grande ouverture qui permettra une meilleur représentativité et plus de transparence. Du fait que les listes seront ouvertes et ne répondent plus au système de tête de liste, et de classement des candidats.

Les électeurs seront libres de choisir leurs candidats. Une différence de taille par rapport aux élections précédentes, ou positions et le classement se déroulaient sous la loi de l'argent sale, sans aucune considération pour le travail effectué sur le terrain. C'est le passage du système de fraude, au système méritocratique.

Par ailleurs, se positionnant en totale opposition à l'article 176 du projet de loi qui exige des partis l'obtention de 4% des suffrages exprimés lors des précédentes échéances électorales, Soufiane Djilali, considère que «cela revient à mettre en référence les élections de 2017, c'est tout simplement prendre référence sur des résultats de fraude sur lesquels on va construire l'avenir. C'est inadmissible et inacceptable à la fois. Cet article est un obstacle qu'on ne peut pas admettre si on veut, bien sûr, construire une nouvelle Algérie». Il y voit une injustice et exclusion pour les nouvelles formations politiques, et pour les partis qui n'ont pas participé aux élections précédentes, et appelle à une concurrence libre, notamment dans une conjoncture aussi particulière, où les partis politiques et la société civile, et tous les acteurs de la scène politique, ont leurs mot à dire.

Dans le même sillage, le président de Jil Jadid, a tenu à préciser que «la crédibilité des élections dépendra de plusieurs facteurs, en premier lieu du climat politique. Il faut que les Algériens, aient la conviction que les élections permettront le changement. Pour ce faire, il est important que la classe politique soit consultée, qu'il y ait un dialogue ouvert et direct, qui conforte l'acte de vote, comme étant un acte central dans la construction de l'Etat de droit et de démocratie». Dans cette optique, Soufiane Djilali, plaide pour la tenue des élections législatives le plus tôt possible, afin de renouveler en urgence les institutions de l'Etat, et entamer la reconstruction du pays sur des bases solides, celles du changement déjà engagé par la protestation populaire,

«aujourd'hui nous avons besoin des jeunes cadres et des universitaires, au niveau des institutions, pas au niveau de la rue en train de crier des slogans tous les vendredis, cela a été bon durant un moment, maintenant il faut réaliser ce changement pour cela, il faut que cette génération s'implique et s'engage.

Il faut aller vers le citoyen, avec des programmes de propositions de changement concrètes, en matière de gestion de la commune, de la wilaya et de la ville»conclut-il