La 5e édition de «l’initiative de la construction de demain» s’est tenue, hier, au Palais de la culture Moufdi-Zakaria à Alger. Lancé en 2015, cet évènement annuel présidé par l’actuel ministre délégué chargé des Statistiques et de la Prospective, Bachir Messaitfa, est consacré à la présentation du plan d’action de l’association pour les cinq prochaines années. Selon ce dernier, il est question pour les participants à cet évènement de présenter des «solutions concrètes aux problèmes socio-économiques qui se posent en Algérie et l’adoption d’une vision claire sur ce que nous voulons faire de l’Algérie de demain». Mais pour atteindre cet objectif escompté, la vision est insuffisante, si elle n’est pas accompagnée par des actions concrètes sur le terrain. A titre d’exemple, la problématique posée par la diaspora algérienne à l’étranger. Une question qui occupe une part importante du programme de l’association pour les cinq années à venir.

Les représentants de l’association appellent les autorités publiques à prendre en charge les doléances exprimées par la diaspora, en particulier l’annulation de l’article 63 de la Constitution qui prive cette catégorie d’accéder aux postes supérieurs.

Badis Foudala, membre de l’Association des compétences algériennes à l’étranger, estime qu’il est temps que les autorités publiques tournent les regards vers l’autre rive de la Méditerranée.

«Des millions d’Algériens à l’étranger sont prêts à contribuer au développement économique du pays. Ils attendent un geste de la part des autorités» affirme-t-il, avant d’ajouter «la diaspora algérienne à l’étranger a été marginalisée pendant des années, aujourd’hui, il est temps de lui offrir cette chance de participer au développement du pays et pourquoi pas l’aider à s’organiser en Europe pour défendre les intérêts de l’Algérie»

Lors de son discours de clôture de cet évènement, le ministre délégué chargé des Statistiques et de la Prospective, a affirmé que l’objectif principal de l’association pour les 5 années à venir est de «renforcer sa stratégie de déploiement sur le territoire national. Actuellement, elle est présente dans 13 wilayas du pays». Pour ce qui est de cette année, il annoncera le lancement officiel du concours pour le meilleur projet d’innovation dans le domaine et également l’entame des travaux de traduction des œuvres de l’association vers le tamazight et l’anglais.

Enfin, le lancement de la 5e édition de «l’initiative de la construction de demain» est aussi une occasion saisie par les participants de rendre hommage au défunt Ahmed Gaïd Salah, ancien chef d’état-major de l’ANP et d’autres personnalités nationales.