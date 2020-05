Le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a dévoilé les mesures relatives aux moyennes de passage d'un niveau à un autre pour les trois cycles d'éducation. Lors d'une conférence de presse animée, hier, Ouadjaout a précisé que pour le cycle primaire, le passage d'un niveau à un autre se fera sur la base du calcul de la moyenne du 1er et 2e trimestre avec une moyenne d'admission à 4,5/10 et l'annulation de l'examen de fin du cycle primaire. S'agissant du cycle moyen et secondaire, le ministre a indiqué que le passage d'un niveau à un autre se fera également sur la base de calcul de la moyenne des deux trimestres, 1 et 2, et la moyenne d'admission sera réduite à 9/20. Concernant le BEM et le bac, le ministre a précisé que les épreuves se dérouleront respectivement la 2ème et 3ème semaine de septembre et seront basées uniquement sur les cours dispensés. Ouadjaout a fait savoir, à ce propos, que les établissements scolaires ouvriront leurs portes - pour une durée admissible- si les conditions le permettent avant le déroulement du BEM et du baccalauréat, pour assurer aux élèves une révision et une prise en charge psychologique de manière à les préparer aux deux examens, rappelant que la rentrée scolaire 2020-2021 est prévue début octobre prochain. Ces précisions viennent confirmer la décision du Conseil des ministres, qui a tranché sur l'avenir des élèves. Il a été ainsi décidé du report, au mois de septembre, des examens du baccalauréat et du BEM, outre l'annulation de l'examen de fin de cycle primaire. «Les épreuves du baccalauréat se tiendront durant la troisième semaine du mois de septembre et celles du BEM durant la deuxième semaine du même mois», a précisé un communiqué sanctionnant les travaux du Conseil des ministres. Outre l'annulation de l'examen de fin de cycle primaire, le Conseil a également décidé que le passage d'un niveau à un autre pour les cycles primaire, moyen et secondaire s'effectuera sur la base du calcul de la moyenne des premier et deuxième trimestres et de la baisse de la moyenne d'admission. S'agissant de la formation professionnelle, le Conseil des ministres a décidé le report à septembre de la session de février et l'ouverture d'une nouvelle session pour l'année prochaine. «Pour le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels, il a été décidé le report, au mois de septembre, du lancement effectif de la formation pour les stagiaires et apprentis inscrits au titre de la session de février 2020, outre l'ouverture d'une nouvelle session de formation pour l'année prochaine, à partir de la mi-octobre 2020», souligne le même communiqué. Pour plus de précisions, la même source ajoute que les apprentis-stagiaires sont en mesure de rejoindre les entreprises économiques publiques et privées où ils sont inscrits, une fois que ces dernières reprendront leurs activités. S'agissant de l'année universitaire, il a été décidé de reporter la rentrée universitaire à la mi-novembre 2020 et de programmer les soutenances des mémoires et des thèses de fin d'études pour les étudiants concernés, durant les mois de juin et de septembre 2020. à ce propos, il a été affirmé que les écoles supérieures relevant des différents ministères seront également soumises aux mêmes mesures appliquées aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, annonçant le lancement d'une chaîne de télévision thématique publique dédiée à l'enseignement à distance, qui diffusera via le satellite algérien Alcomsat-1.