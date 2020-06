Le déconfinement a débuté, avant-hier. Il s'agit de la première phase qui est considérée comme un grand test avant un déconfinement plus large à partir de la semaine prochaine. Les spécialistes affirment que les chiffres actuels laissent présager qu'un retour progressif à la normale pourrait être envisagé à partir du 13 juin prochain. «Nous sommes dans une situation de sortie de l'épidémie», a affirmé le docteur Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique Covid-19. «Je rappelle que depuis quelques jours les chiffres des cas confirmés suivent une tendance de décrue. Nous espérons que cette tendance va se poursuivre avec la participation de la population», a-t-il soutenu non sans rappeler que le début du déconfinement ne veut nullement dire la fin de l'épidémie. Les citoyens doivent donc continuer à observer strictement les règles d'hygiène et de distanciation sociale. Le port du masque doit se généraliser de plus en plus. La loi doit être appliquée dans toute sa sévérité contre les contrevenants. On doit aussi apprendre à s'organiser et faire preuve d'un plus grand civisme à l'entrée des commerces ou dans les lieux publics. Il faut en finir avec l'anarchie qui y règne, pour pouvoir maîtriser la situation. Les commerces déjà ouverts doivent montrer l'exemple et ceux qui devraient le faire doivent se préparer en conséquence. Il serait donc primordial que les autorités mettent en place un guide clair que ces commerçants devront suivre, faute de quoi leurs magasins ou autres seront fermés. Les spécialistes recommandent la même chose en ce qui concerne les entreprises. On doit clairement dire aux opérateurs économiques ce qu'ils doivent faire pour désinfecter les lieux de travail, mais surtout assurer que les employés puissent être en sécurité. Il s'agit, notamment de la distance de sécurité entre deux employés, particulièrement dans les bureaux où se retrouvent des dizaines de travailleurs «confinés» dans un même bureau. Cela sans qu'il y ait la distance de 1,5m de sécurité. Les produits d'hygiène et de sécurité qui doivent être fournis par l'employeur doivent aussi être indiqués noir sur blanc, cela afin d'éviter que chacun fasse à sa manière et interprète les directives ministérielles à sa façon. Comme on a pu, d'ailleurs, le voir au début de la crise avec le cafouillage qui avait entouré les décisions prises par le gouvernement Djerad. Les experts soutiennent, que ce déconfinement, qui sera partiel, doit clairement indiquer qui sont autorisés à reprendre si le télétravail est encore obligatoire pour les tâches qui peuvent être accomplies de cette façon. Des directives claires permettront, dans ce sens, d'éviter le rush vers les transports publics en réduisant avec rigueur les risques de contamination. Il paraît clair que pour faire appliquer les règles au niveau de ces transports, on doit réduire au maximum l'affluence des voyageurs comme c'est le cas à l'étranger. Il est, dans ce sens, impératif de ne faire preuve d'aucune ambiguïté pour permettre la réussite de la transition post-Covid-19. On ne va pas se voiler la face, on connaît très bien les «pratiques» de certains qui joueront avec cette ambiguïté pour faire ce que bon leur semble. Le gouvernement doit leur laisser le temps de s'adapter à ces mesures avant le déconfinement. Ils devront donc au plus tôt savoir ce qu'ils doivent faire pour que les autorités appliquent par la suite les mesures de contrôle et sanctionnent ceux qui ne se soumettront pas à la loi. On ne peut pas lésiner, ni tergiverser avec cela, c'est la santé publique qui est en jeu...