L'Expression: Lors du Conseil interministriel datant du 23 novembre dernier, il y a eu des mesures d'urgence décidées afin d'atténuer l'impact du stress hydrique qui touche le pays. Où en sommes-nous?

Arezki Berraki: On avait, faut-il le noter, par anticipation, sollicité l'organisation d'un Conseil interministériel afin d'évaluer la situation et examiner les propositions de notre département pour la prise en charge d'un éventuel stress hydrique pour les mois à venir.

Cela fait 3 ans que l'on vit une situation de sécheresse qui a commencé à s'amplifier en cette année 2020, du fait qu'on a enregistré un déficit qui a dépassé les 40% en matière de pluviométrie. Ce qui nous a amenés à élaborer un programme pour les wilayas qui auraient pu être touchées au cas où il y aurait encore un recul de précipitations pendant cet hiver.

Une vingtaine de barrages ont connu un rabattement du niveau de remplissage, qui alimente 18 wilayas. Fort heureusement, nous avons des ressources souterraines en quantités suffisantes pour compenser le déficit prévu dans «les scénarios les plus pessimistes».

C'est à partir de là qu'on a établi un programme spécial qui commence par la capitale, puisque c'est la wilaya la plus vulnérable et la plus risquée. Celle-ci bénéficiera d'un total de 71 forages. Ce programme adapté aux besoins, comprend la réalisation d'un millier de forages qui seront réalisés dans l'ensemble des wilayas concernées par la baisse des précipitations. Les entreprises de réalisation sont à pied d'oeuvre pour la réception de la majorité des forages d'ici la fin février. Certains sont déjà entrés en service, un à Alger et deux à M'sila. D'autres solutions sont également préconisées dans le cadre des mesures d'urgence en question, comme le règlement du problème de l'assèchement du barrage de Karamis, situé dans la wilaya de Mostaganem. Celui-ci alimentait cinq communes à Mostaganem et deux communes de Relizane. Dès lors, nous avons décidé de les raccorder à la station de dessalement de Mostaganem, qui présente un excédent en matière de production. Ce projet a été lancé et nous prévoyons de le mettre en service dans les quelques mois à venir.

En parlant de forage, existe-t-il un plan dédié au secteur de l'agriculture?

Nous avons adopté une autre procédure pour ce secteur. Nous avons allégé la procédure de l'obtention d'autorisation de réalisation des forages. Ce sont les fellahs qui peuvent s'investir. Il y a eu une première circulaire interministériele, promulguée et signée par trois départements, à savoir le nôtre, celui de l'agriculture et le département de l'intérieur et des collectivités locales. Il prévoit de réduire les délais de traitement du dossier. Le traitement de certaines demandes prenait auparavant des délais longs, jusqu'à 2 ans parfois.

Aujourd'hui, le délai a été réduit à une période ne dépassant pas les 15 jours. Pour 2020 et jusqu'à ce jour, nous avons déjà délivré un nombre de 7000 autorisations de forages.

L'eau recyclée à partir des eaux usées traitées demeure une alternative à la raréfaction des ressources hydriques. Qu'avez-vous prévu dans ce sens?

Nous disposons de 200 stations qui arrivent actuellement à épurer un volume de 480 millions de m3. Et malheureusement, on ne réutilise qu'une cinquantaine de millions de m3. C'est pour cette raison que nous avons décidé de faire de l'épuration des eaux usées, un axe prioritaire dans le cadre des actions d'irrigation. On ambitionne d'atteindre un potentiel de 2 milliards de m3 pour l'agriculture, et pour d'autres usages, comme celui industriel et l'usage urbain, (arrosage des espaces verts). Ce qui permettra de récupérer les anciennes ressources conventionnelles qui viendront renforcer l'alimentation en eau potable des populations. Le surplus servira de réserve de sécurité.

La question des tarifs de l'eau a fait couler beaucoup d'encre depuis l'annonce de la révision de la loi sur l'eau.Qu'avez-vous à dire à ce propos?

Le texte est une loi qui s'adapte à la conjoncture actuelle, qui prend en charge plusieurs aléas et qui permet une meilleure gestion de cette ressource vitale. La nouvelle Constitution a prévu deux articles liés à l'eau qui insistent sur la préservation de la ressource pour les générations futures. La loi a fait la séparation entre tout ce qui est produit social et celui économique. L'Etat continuera à subventionner l'eau destinée aux ménages, et ne peut le faire avec une eau utilisée comme une matière première. Le coût sera défini en fonction de l'usage. Ce texte fera l'objet d'un examen d'ici une quinzaine de jours, lors du prochain Conseil des ministres. Si tout se passe comme prévu, il entrera en vigueur d'ici 3 mois.

Vous avez fixé l'objectif de réduire le taux d'eau perdue de 7% avant fin 2020. Qu'en est-il aujourd'hui?

L'évaluation de la situation se fera au courant du mois de janvier. Il faut noter que la crise sanitaire a chamboulé nos calculs. Il y a eu 5 mois d'activité réduite. Cependant, nous avons repris les choses en main durant les derniers mois.

Je souligne, par cette occasion, que seuls 50% du volume d'eau potable produit actuellement sont facturés. Et on ambitionne d'atteindre une réduction de 30% d'ici l'année 2030. Cela nécessite un effort considérable.

150 nouvelles fuites sont quotidiennement recensées chaque jour, à Alger. Combien d'argent nous faudra-t-il pour la réhabilitation des anciennes canalisations de transfert d'eau?

La réhabilitation des réseaux vieillissants de distribution des grandes viles nécessiterait une enveloppe de plus de 80 milliards de dinars. Il y a des actions de réparation en cours. On a fait appel à plus de 400 microentreprises qui activent à l'échelle nationale, pour poursuivre cet objectif qui n'est pas simple à réaliser, mais qui n'est pas impossible.

Est-ce possible de voir reconduire le contrat conclu avec le groupe français Suez pour la gestion de l'eau et de l'assainissement sur Alger?

Il n'a été en aucun moment décidé de résilier le contrat avec le groupe en question. Nous avons décidé d'adapter les 8 mois qui restent du contrat en fonction de nos besoins, pour qu'on puisse être en mesure de gérer Alger. Nos experts ont acquis de l'expérience et il ne nous manque que quelques aspects dans la gestion.

Qu'en est-il de l'intégration du personnel du secteur exerçant dans le cadre des contrats de pré-emploi ?

Tout les agents qui exercent dans ce cadre seront intégrés tôt ou tard. J'en profite pour souligner qu'on intègre des employés à chaque fois que les possibilités budgétaires le permettent.

Votre secteur prévoit-il de recruter éventuellement pour 2021?

474 communes demeurent sous la responsabilité des régies communales. Elles sont gérées par les APC. Ces dernières seront gérées par l'ADE, dès son installation pour la gestion du service public au niveau de ces communes. Il y a un programme spécial qui comprend au minimum 5000 personnes.