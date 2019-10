Les travaux publics et les transports font « bon ménage » et vont « bon train ». En effet, le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba a annoncé, lundi à Alger, la réception d’un engin géant de dernière génération conçu pour le forage de tunnels. Cette acquisition permettra d’accélérer le rythme des travaux d’extension de la ligne du métro d’Alger. Lors d’une visite d’inspection de projets d’extension de la ligne du métro d’Alger, en présence du wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, le ministre a précisé que le tunnelier est d’une envergure de 104 m de longueur et 10 m de diamètre. Doté des dernières technologies de forage et de pompage de béton armé, ce tunnelier excavera entre 16 et 24 mètres cubes/jour. Grâce à cette machine de pointe, a ajouté le ministre, les travaux d’extension de la ligne du métro se poursuivront à « un rythme soutenu » sur une longueur de 9,5 km vers l’aéroport international d’Alger, en vue de réceptionner le projet dans les délais impartis, soit fin 2023. « Ce mastodonte entamera ses travaux de creusement fin octobre courant sur le tronçon Oued Smar-aéroport d’Alger pour une durée d’une année », a-t-il encore précisé et d’ajouter que « l’acquisition du tunnelier est la première du genre ». Il expliquera que jusqu’à ce jour, seuls de petits engins de forage, avec un maigre taux de creusement quotidien, ont été utilisés ». Acquis par l’entreprise publique spécialisée dans les grands ouvrages Cosider, cette machine gigantesque « contribuera efficacement au parachèvement des projets pour pouvoir les réceptionner dans les délais impartis », a encore ajouté le ministre. Il a par ailleurs rappelé la conclusion, dimanche avec Cosider Construction, de deux marchés de gré à gré simple pour la réalisation des opérations d’extension de la ligne du métro d’Alger portant sur les travaux d’aménagement et le système intégré pour l’allongement de la ligne El Harrach-aéroport Houari Boumediene, ainsi que les opérations d’aménagement et le système intégré d’extension de la ligne place des Martyrs-Bab El Oued.