C’est un discours qui porte les prémices d’une victoire, qui a été prononcé, hier, par le général de corps d’armée, chef d’état-major de l’anp, vice-ministre de la Défense Ahmed Gaïd Salah en visite d’inspection et de travail à la 6e Région militaire à Tamanrasset. Tout en évoquant la situation de crise, le vice-ministre de la Défense a aimé indiquer d’abord : « Nous savions, dès le début de la crise, qu’un complot se tramait en secret contre l’Algérie et son peuple, nous avons dévoilé ses tenants et aboutissants au bon moment, de même que nous avons élaboré une stratégie efficiente exécutée par étapes, conformément à ce que nous permettent la Constitution et les lois de la République. » Qualifiant ce complot de dangereux, il ajoute: « Il visait à détruire notre pays ». Cependant, rassure le général de corps d’armée «le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire a décidé, de par sa responsabilité historique, de faire face à la bande et avorter ses desseins abjects». Le vice-ministre de la Défense revient ensuite sur les engagements de l’ANP envers son peuple pour rappeler : «Nous nous sommes engagés d’accompagner le peuple et les institutions de l’Etat et nous avons tenu parole. Nous avons adopté, en nous adressant aux fidèles citoyens de cette chère patrie, un discours clair et franc, tel que nous l’a appris notre glorieuse Révolution de Libération». A ce même propos il a tenu à préciser : «Tous nos discours émanent du principe de patriotisme, dans son concept global, et sont imprégnés de constance dans la sincérité de l’orientation que le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire n’a eu de cesse d’exprimer à l’opinion publique nationale, tout particulièrement, à chaque fois que l’occasion se présente ». Louant les liens entre le peuple et l’ANP, il ne manquera pas de souligner : «Le peuple s’est, ainsi, rallié à son armée tel un seul homme. Cette position, marquée par la communion, la solidarité et la compréhension commune de ce qui se passe dans le pays, restera gravée dans l’histoire».

Il a conclu cette première partie de son intervention en attestant «Nous remercions Allah, nous avons préservé ensemble les institutions de l’Etat et sauvegardé leur bon fonctionnement. Ces institutions qui ont pu réaliser, en un laps de temps, des résultats notables, qui ont contribué à rassurer le peuple et à instaurer un climat de confiance mutuelle». Le vice-ministre de la Défense à consacré le deuxième chapitre de son discours pour rassurer le peuple en lui annonçant que l’avenir sera meilleur.

Il souligne : «Il est évident que ce qui rassure le plus le peuple algérien, est qu’il ressente que son pays se dirige avec force et constance vers un avenir meilleur aux perspectives claires, qui sera bâti pierre par pierre.» Pour le vice-ministre de la Défense : «Il n’y a aucun doute que l’une des pierres solides avec laquelle sera bâti ce rempart démocratique escompté, consiste en ce riche bilan issu de la tenue du Conseil des ministres, en date du 9 septembre 2019.»

Des signes forts

Il revient ensuite sur l’élection présidentielle prévue pour le 12 décembre de l’année en cours, pour annoncer que le chef de l’Etat «a examiné les textes des deux lois portant création de l’Autorité nationale indépendante des élections et modification de la loi organique relative au régime électoral, avant leur présentation devant les deux chambres du Parlement et leur approbation à l’unanimité, ensuite devant le Conseil constitutionnel, et leur promulgation et publication au Journal officiel». Il ne manquera pas non plus de rappeler que le chef de l’Etat a convoqué «le corps électoral lors de son dernier discours adressé à la nation, où il a conféré à cette démarche l’élan requis, notamment en donnant des instructions à l’ensemble des institutions de l’Etat à l’effet d’accompagner l’Autorité nationale indépendante des élections, et de réunir tous les moyens logistiques nécessaires au bon accomplissement de ses missions».

Ceci est, pour le général de corps d’armée, «des signes extrêmement forts quant à la capacité des institutions de l’Etat, à leur tête l’Armée nationale populaire qui s’est engagée à réunir tous les facteurs de quiétude et de sécurité auxquels le peuple algérien aspire. La convocation du corps électoral en date du 15 septembre courant détermine, comme chacun le sait, et de manière formelle et catégorique, la date de cette importante échéance électorale, soit le jeudi 12 décembre 2019». Toujours à propos de l’élection présidentielle il a affirmé : «Nous soulignons que toutes les conditions propices à la tenue de cette échéance électorale, dans un climat de confiance et de transparence ont été réunies, à travers la mise en place de cette Autorité nationale, l’élection de son président et son installation avec ses cinquante membres, qui comptent parmi les compétences nationales connues pour leur intégrité et leur loyauté.»

Exprimant sa grande considération à l’égard de Mohamed Charfi, le vice-ministre de la Défense dira encore : «Je tiens à féliciter Mohamed Charfi qui a été plébiscité en tant que président de cette Autorité nationale indépendante, et à lui souhaiter ainsi qu’à tous les membres toute la réussite et le succès dans les missions sensibles qui leur sont assignées». Pour lui, «cette Autorité jouit, pour la première fois, de toutes les prérogatives pour organiser le processus électoral du début à la fin, et nous affirmons que l’Armée nationale populaire l’accompagnera. Il n’y a pas lieu, pour quiconque, de chercher des faux prétextes pour remettre en cause l’intégrité du processus électoral ou l’entraver.» Car, affirme-t-il « ces deux lois qui ont été approuvées, auront un rôle central dans l’organisation du processus électoral et sa réussite, conformément aux revendications populaires. Ces lois feront ainsi office de voies éclairées, qui mèneront vers la réussite escomptée dans ce domaine».

Face aux agissements de la bande

Des prétextes sont, effet, la faible arme dont usent certains partis pour semer le doute et la confusion à qui le vice-ministre de la Défense s’adresse : «Nous avons constaté sur le terrain que certaines parties, parmi les relais de la bande, aux intentions malveillantes, font de la liberté de déplacement un prétexte, pour justifier leur dangereux comportement, qui consiste à créer tous les facteurs qui perturbent la quiétude des citoyens, en drainant chaque semaine des citoyens issus de différentes wilayas du pays vers la capitale, afin d’amplifier les flux humains, dans les places publiques, avec des slogans tendancieux qui n’ont rien d’innocent, que ces parties revendiquent».

Pour le chef d’état-major, «leur véritable objectif est d’induire l’opinion publique nationale en erreur avec ces moyens trompeurs pour s’autoproclamer fallacieusement comme les porte-voix du peuple algérien.» Il avertit ces mêmes partis qui continuent de répandre leur venin que des instructions fermes ont été données à la Gendarmerie nationale «pour faire face avec fermeté à ces agissements, à travers l’application rigoureuse des réglementations en vigueur, y compris, l’interpellation des véhicules et des autocars utilisés à ces fins, en les saisissant et en imposant des amendes à leurs propriétaires», prévient le vice-ministre de la Défense, depuis l’extrême Sud.