La célébration de la révolution de Novembre 1954 a été l’occasion pour le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, de recentrer le contexte politique en s’inspirant du l’œuvre émancipatrice de cette glorieuse révolution. Dans ce sens, le président de l’APN, Slimane Chenine a fait une jonction entre les enjeux de la révolution de libération et ceux qui se dressent aujourd’hui pour le pays qui fait face à un défi politique et historique des plus déterminants et sensibles. Chenine a rappelé que « la prochaine élection présidentielle constituera un tournant décisif vers l’édification d’un Etat fort de ses institutions, et la conjugaison des efforts de tous pour une forte participation du peuple à ce scrutin », a-t-il argué. A propos de l’élection présidentielle du 12 décembre qui va se dérouler dans un contexte particulier et décisif, Chenine a indiqué dans le même sillage que « la prochaine élection présidentielle offrira l’opportunité de présenter les programmes, les propositions et les solutions, et le peuple aura l’occasion de choisir librement et en toute souveraineté », a-t-il insisté. Le président de la chambre basse a essayé d’aborder les enjeux politiques en faisant dans le prolongement de la glorieuse révolution de libération et le sacrifice consenti par les martyrs dans la perspective de recouvrer la souveraineté nationale et la création d’un Etat national souverain et indépendant. Dans ce sens, Chenine est revenu sur la nécessité de s’inspirer de cette révolution et transmettre ses vertus et sa flamme aux générations d’aujourd’hui et futures pour cimenter l’unité nationale et consolider la souveraineté et l’indépendance nationale. A ce propos, le président de l’APN a souligné que « l’Algérie vit un moment crucial de son histoire, séparant deux époques, la première ayant été marquée par des pratiques égoïstes émanant d’une catégorie qui a trahi le serment des chouhada et spolié le pays, et la deuxième à laquelle nous aspirons et qui verra l’édification d’une Algérie nouvelle basée sur la seule volonté du peuple dans le choix des programmes et des hommes », a-t-il mentionné. Slimane Chenine a rappelé que « le pays qui a été libéré par tous les Algériens sera reconstruit par ses enfants et l’élan populaire de février a mis un terme au laisser-aller qui allait mener le pays vers l’inconnu », et d’ajouter « Cet élan pacifique dont tout le monde est témoin, a été protégé et accompagné par les nationalistes fidèles représentés par l’Armée nationale populaire (ANP), et au peuple de concrétiser sa volonté en toute liberté à travers uns élection régulière et transparente, d’autant que tous les mécanismes et outils juridiques assurant son aboutissement sont là », c’est une manière de ramener les enjeux à des éléments essentiels qui ont un rapport direct avec ce qui constitue l’épine dorsale et le socle de l’Etat national, à savoir l’Armée nationale populaire et son rôle décisif et important dans la défense et la sauvegarde de la souveraineté nationale et la stabilité du pays. De ce point de vue, il faut éviter de verser dans des explications politiques dont les fondements sont erronés d’emblée de par les amalgames et les brouillaminis cultivés ici et là.