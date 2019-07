Est-ce les prémices d’une mise en œuvre des mesures d’apaisement ? Ça en prend le chemin vraisemblablement. Ce vent d’espoir nous vient du tribunal de Chlef. Deux jeunes manifestants, Salim Ihaddadene et Ait Yahia Ali Ismail, accusés «d’atteinte à l’unité nationale», pour avoir brandi le drapeau amazigh ont écopé de 2 mois de prison avec sursis, hier, mais libérés. Les personnalités du panel auront incontestablement fort à faire pour rétablir la confiance entre les manifestants du Hirak et les gouvernants.

Les mesures d’apaisement annoncées constituent une condition sine qua non pour donner le coup de starter au dialogue inclusif, qui porte en lui les ingrédients d’une sortie de crise. Cet espoir si ténu soit-il, pourrait être plombé dans le cas où les tergiversations venaient à s’installer. Le temps presse. La crise politique dans laquelle a sombré le pays depuis la démission de l’ex-président de la République le

2 avril dernier n’a que trop duré.

Malgré un foisonnement de propositions de sortie de crise dont aucune n’a fait l’unanimité, la classe politique ayant donné la nette impression de tirer à hue et à dia. Avant que n’entre en jeu la proposition du chef de l’Etat.

«Le processus de dialogue qui sera lancé incessamment, sera conduit et mené en toute liberté et en toute transparence par des personnalités nationales crédibles, indépendantes, sans affiliation partisane et sans ambition électorale», avait déclaré Abdelkader Bensalah lors du discours prononcé le 3 juillet. La libération de tous les détenus du Hirak, la levée de toutes les formes de pression sur les médias, et la garantie de toutes les conditions et les facilitations à même de permettre aux citoyens d’exercer leurs droits constitutionnels dans les manifestations et les rassemblements pacifiques ont été émises comme conditions par les personnalités chargées de mener le dialogue et dont les noms sont désormais connus.

La présidence de la République qui a été à l’origine de la proposition de dialogue inclusif «historique» n’est pas restée sourde aux doléances du panel qui rejoignent aussi celles du Hirak.

«Le chef de l’Etat a fait part de sa disponibilité à oeuvrer pour inviter la justice à examiner la possibilité d’élargissement des personnes, dont l’interpellation s’est faite en lien avec le déroulement des marches populaires, à envisager l’allègement du dispositif mis en place par les services de sécurité pour garantir la liberté de circulation…», avait indiqué de son côté un communiqué de la présidence de la République. Depuis, c’est pratiquement le statu quo. Rien ne dit cependant que les choses ne vont pas évoluer dans le bon sens dans les tout prochains jours. L’avenir du pays ne peut être contrarié par un verrou de ce type…