Plus rien ne sera comme avant. La pandémie du coronavirus va changer la face du monde où toutes les cartes seront rebattues aux plans économique, social et géopolitique. Les échanges d’accusations entre la Chine et les Etats-Unis d’Amérique au sujet de cette maladie, renseignent sur les prétentions de chacune de ces puissances à dominer le monde d’après coronavirus.

Cela n’est pas un fait nouveau. L’histoire nous enseigne que les grandes pandémies ont toujours laissé leurs empreintes sur les sociétés et les économies. Elles ont toujours été des moments tests pour une époque. Cela, même la société de 1918 quand sévissait la grippe espagnole avec ses 50 millions de morts, n’a rien à voir avec celle d’aujourd’hui, hyper-connectée et mondialisée. Aujourd’hui, on va assister inévitablement au réajustement des circuits internationaux de commerce et de l’économie. Plusieurs pays seront amenés à diversifier les sites de production et d’approvisionnement. En d’autres termes, la Chine ne sera plus l’usine du monde. Les pays qui ont externalisé leurs industries, notamment manufacturières par un souci de rentabilité éviteront de dépendre entièrement de la Chine pour la production et les approvisionnements.

L’exemple le plus connu à travers l’histoire est celui de l’époque médiévale : la répétition des épidémies de peste sur le pourtour méditerranéen a conduit, dans un premier temps, à une interruption des échanges, ensuite carrément à une réorientation du commerce vers d’autres contrées. C’est ainsi que s’étaient ouvertes des possibilités de développement de la partie nord de l’Europe loin du Bassin méditerranéen.

Au plan social, la pandémie induira de nouveaux comportements. La violence et la soudaineté du mal, sa progression inexorable à travers le monde et le nombre élevé des victimes sont des effets traumatisants et pour longtemps pour modifier en profondeur les comportements sociaux.

On pense notamment à cette distanciation qui se crée mettant en danger le lien social. Dans certain cas, elle va jusqu’à instaurer un sentiment de méfiance où chacun se méfie de son proche, de son ami ou de son voisin.

«A quelque chose malheur est bon.» Cet adage trouve toute sa signification puisque par le passé les épidémies ont contribué à définir les systèmes sanitaires d’aujourd’hui. C’est de ces situations que sont nées l’instauration de quarantaines, l’invention de méthodes de désinfection, vaccination, salubrité, éradication de la promiscuité, traitement des eaux usées… De même que ces épidémies ont accentué la recherche en biologie et médicale et investir dans l’industrie pharmaceutique. Sur un autre plan, les épidémie font prendre conscience aux nations une indispensable gestion planétaire des infections

Il faut reconnaîtrepour le cas du coronavirus, que la Chine par sa réaction, a mis en exergue, d’une certaine façon, la gravité de cette épidémie. Imaginons un instant qu’elle ait fait un blocus sur la circulation des informations et des images…

La trajectoire des événements aurait été autre que celle qu’on vit actuellement. La maladie serait probablement traitée comme une grippe saisonnière avec un taux de mortalité très élevé sans plus… Mais la Chine a décidé de montrer au monde entier qu’elle était capable d’avoir une politique forte sur le plan sanitaire et de faire une démonstration technologique. C’est dire que la guerre de l’après-coronavirus sera féroce entre les mastodontes de l’économie mondiale. La Chine, les Etats-Unis et l’Europe ne se feront pas de cadeaux.

Jusqu’où l’onde de choc économique du virus ira-t-elle? Usines et transports à l’arrêt, lieux publics fermés, hôtels désertés sans compter les milliers de milliards de dollars perdus dans les Bourses…C’est autant d’ingrédients d’une crise planétaire qui s’annonce. Aucun expert, aucun économiste n’est en mesure d’évaluer avec exactitude la portée de cette secousse tellurique. Le focus sera-t-il fait sur l’Afrique ?

Dans ce magma mondial en ébullition, quel sera le sort des économies faibles comme l’Algérie qui traverse l’une des plus graves crises de son histoire avec la chute des prix du baril et la phase de sécheresse qu’elle subit depuis plusieurs mois ?