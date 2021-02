Répondant à une question orale lors d'une séance plénière au Conseil de la nation, le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane a déploré le fait que certaines agences bancaires sont devenues de simples guichets et ne proposent aucun accompagnement digne d'un partenaire économique. Au niveau de ces institutions financières, la réception des clients est loin de répondre au service attendu. «L'accueil des clients doit être reconsidéré» a plaidé le ministre des Finances qui a, également, souligné la nécessité de revoir le système bancaire, notamment en matière de prêts. À ce sujet, le ministre a exhorté les responsables financiers a accélérer le rythme de l'étude des dossiers de crédit dans un délai ne dépassant pas 30 jours. Le ministre fait état, par ailleurs, de «la nécessité d'élargir ce réseau pour réaliser l'inclusion bancaire». Il a indiqué que «dans le cadre du développement du réseau des antennes des banques, 40 nouvelles agences bancaires ont été ouvertes en 2020, à travers les différentes wilayas du pays, dont 18 agences publiques, portant le total à 1 690 au niveau national». Ce chiffre demeure «très loin» des normes internationales, a-t-il reconnu, expliquant que la moyenne par rapport au nombre des habitants est de agence pour10000 habitants, tandis qu'en Algérie cette moyenne est de une agence pour 26000 habitants. La faiblesse du nombre des institutions financières et des agences bancaires, fait du système financier national le moins développé au Maghreb, et ce en dépit de résultats financiers positifs. Concernant le réseau bancaire public, «le nombre total des agences s'élève à 1 186, à travers l'ensemble du territoire national, tandis que le réseau des banques privées ne s'étend pas à toutes les wilayas», a-t-il ajouté, appelant à remédier à cette situation à travers l'ouverture d'agences privées à travers toutes les wilayas. Il a déclaré avoir instruit les banques publiques d'élargir leur réseau national et d'améliorer l'intégration financière de la population, par le développement des services bancaires électroniques, l'utilisation des nouveaux moyens de paiement et l'ouverture de guichets dédiés à la finance islamique. Ces mesures «s'inscrivent dans le cadre des alternatives économiques et de l'encouragement des banques à proposer de nouveaux produits contribuant au développement et répondant aux exigences de la société», a-t-il soutenu. Le droit de garantie des ouvrages en métaux précieux composés d'or, d'argent ou de platine est perçu «automatiquement» lorsque les fabricants, artisans et bijoutiers soumettent leurs ouvrages au poinçonnage, a-t-il indiqué.