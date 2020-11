Au deuxième jour du procès d'El Khalifa Bank qui revient pour la troisième fois devant la justice, les auditions à la barre confirment que le scandale du siècle a été vidé de toute sa substance. Déjà qu'ils ne sont que 12 accusés (de plus d'une centaine en 2007 et 94 en 2015) à avoir introduit une demande de cassation devant la Cour suprême et donc à comparaître, ces derniers ont choisi non seulement de nier en bloc les faits, mais de revenir totalement sur leurs déclarations, se mettant tous derrière Abdelmoumène Khalifa qui accuse la Issaba. Après l'ancien chef de sécurité et de convoyage de fonds de Abdelmoumène Khalifa qui a nié ses propres aveux de 2007 où il avait assuré qu'il récupérait des sommes atteignant le milliard de centimes de la caisse pour son P-DG, hier, c'était au tour d'Issir Idir, l'ancien directeur des crédits, de suivre la même stratégie. Ce dernier, qui a passé 8 ans de prison ferme pour les faits qui lui sont reprochés, était responsable des crédits dans l'agence BDL de Staouéli. Il avait accordé deux crédits au principal accusé sur la base d'un faux acte d'hypothèque, comme l'a révélé l'instruction. Ce qu'il a formellement démenti, hier, soutenant que les crédits ont été donnés sans garanties.

Les milliards des caisses engloutis

Issir Idir, faut-il le rappeler, avait reconnu publiquement, dans le procès de 2007, avoir accordé un prêt au principal accusé sans que ce dernier ne lui remette l'acte d'hypothèque et qu'il avait bien signé ce gage de la villa et de la pharmacie de la famille Khalifa dans le bureau du notaire Rahal, sans la présence de ce dernier, mais devant son clerc, Guelimi Djamel (devenu le bras droit de Abdelmoumène Khalifa par la suite). Ce n'est qu'en 2015, en présence de Abdelmoumène Khalifa au box, que l'accusé avait décidé de revenir, pour la première fois, sur ses déclarations. À cette époque-là, le juge ne s'était pas gêné pour lui rappeler qu'il avait été poursuivi dans l'affaire des crédits accordés sans garanties à KRG pharma, mais aussi pour destruction de documents au niveau de la BDL de Staouéli. Meziani Abdelali, l'ex-président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite (CNR) se présente à la barre. L'accusé avait été condamné à une année de prison avec sursis et une amende de 5 000 DA en 2015. Il est revenu, hier, pour affirmer qu'il n'était nullement responsable de la perte de 400 milliards de cts de la CNR. Meziani a rappelé la réunion du bureau de la CNR du 16 septembre 2001 où le financier aurait proposé le dépôt de l'excédent d'argent de la caisse au niveau d'El Khalifa Bank soutenant qu'aucune décision n'avait été prise à ce moment-là. «Le directeur de la CNR, accompagné du financier, ont effectué, quelques jours après, le dépôt de 1 200 milliards cts sans en informer le conseil d'administration.» Seulement 800 milliards de centimes ont pu être récupérés. La présidente de l'audience va rappeler à l'accusé qu'il avait aussi pris l'initiative de déposer 8 milliards de centimes de l'Ugta. «C'était en commun accord avec l'ex-secrétaire général de l'Ugta», va rectifier Meziani Abdelali. En prenant la parole, le procureur va citer les auditions de certains membres du bureau qui avaient soutenu que le bureau de la CNR ne s'était jamais réuni. Il va ensuite rappeler la carte de voyage gratuite de l'accusé et la formation de pilotage de son fils. Ont été entendus par la suite, Mustapha Benhadi, propriétaire d'une société algéro-espagnole et Foudad Aada, l'ex- directeur de l'Ecole de police. Les deux hommes sont impliqués dans ce scandale en raison d'une transaction illégale qu'ils ont effectuée. En fait, il y avait d'un côté Benhadi qui avait son usine hypothéquée n'ayant pas terminé de rembourser un crédit de 14 milliards de centimes auprès d'El Khalifa Bank au moment où le scandale avait éclaté et que la banque avait été placée sous le contrôle de l'administrateur. D'un autre côté, Foudad Aada avait un compte bancaire contenant 609.000 euros qu'il ne pouvait plus récupérer. Selon les deux mis en cause, c'est le directeur de l'agence des Abattoirs, Soualmi Hocine, qui a proposé une solution qui arrangeait les deux parties. Foudad Aada a payé avec son argent bloqué la dette de Benhadi en effectuant un nantissement. Benhadi a bénéficié de la main levée pour son usine et a remboursé l'ex-directeur de l'école de police qui a, ainsi pu récupérer son argent. Le seul problème est que, selon l'instruction, cette opération a été effectuée à l'époque du liquidateur et qu'elle a été antidatée. La carte de voyage, la formation de pilotage de son fils et l'emploi de sa fille vont être rappelés à l'accusé Foudad. Les auditions d'Aït Belkacem Mahrez, l'ex-directeur général de la Cnac qui avait déposé 180 milliards cts à El Khalifa Bank, de Aoun Ali l'ex-P-DG de Saidal et de Ighil Ali Meziane qui a occupé le poste de conseil de Abdelmoumène Khalifa dans le domaine sportif, ont clôturé la journée d'hier. Le liquidateur Badsi, dont la qualité de partie civile ne lui a pas été reconnue par la Cour suprême sera entendu, aujourd'hui, comme témoin. Bouguerra Soltani, l'ex-ministre du Travail est également attendu.