Le secteur des travaux publics participe directement à l'amélioration du quotidien du citoyen. Ce secteur a en charge l'entretien et la mise à niveau de 3103 km à travers toute la wilaya. L'infrastructure la plus en vue reste le tronçon autoroutier, long de 109 km, six oeuvres d'art et un tunnel. Les routes aux normes nationales représentent 459 km, les chemins de wilaya 715 km, linéaires, les chemins communaux sont estimés à 1820 km alors que les ouvrages d'art sont au nombre de 310. La direction qui se charge de la gestion de ces itinéraires qui relient les différents points de la wilaya bénéficie de programmes sectoriels centralisés et de programmes décentralisés.

Pour le premier programme, il est question de la maintenance des Routes nationales avec une ferme volonté d'en finir avec les points noirs comme sur la RN 8 et le contournement de la ville de Sour El Ghozlane ou la pose de glissières de sécurité sur la RN 15 au niveau de la commune de M'Chedallah et de la RN 29 à Lakhdaria. Parmi les autres priorités du secteur et sur budget centralisé, la direction a retenu le renforcement par la pose du béton bitumé sur la RN 5 sur une distance de 17 km entre Lakhdaria et la gare Aomar. Dans ce programme figure aussi l'étude et la prise en charge... du glissement de terrain sur la RN 25 au niveau de la gare Aomar. La DTP a aussi procédé à la pose des signalisations routières horizontales et verticales sur une longueur de 459 km.

Plusieurs ouvrages d'art sur la RN 5, la RN 8, la RN 5 et la RN 29 font l'objet d'un entretien et d'une mise à niveau. Sur le programme décentralisé, la priorité a été donnée à la double voie qui raccorde la ville de Sour El Ghozlane avec l'autoroute Est-Ouest sur 23 km. Un large plan de charge concerne l'entretien de plusieurs axes routiers aux quatre coins de la wilaya. Cet effort du ministère des Travaux publics est quelquefois confronté à une mauvaise gestion. Pour rappel, il y a moins de 7 ans, un contournement de la ville de Bouira par le nord a été réalisé à coups de milliards. Moins d'une décennie après, cette double voie a subi les aléas de la nature, mais a dévoilé la légèreté avec laquelle a été réalisé ce projet. Aujourd'hui, la DTP s'est vue obligée de reprendre les travaux à zéro pour remettre à niveau ce passage qui relie la RN5 à l'autoroute et la RN vers Aïn Bessem.

Le prolongement de ce contournement depuis Draâ Lakhmis jusqu' à l'autoroute, côté est de Bouira, tarde à être ouvert à la circulation. L'autre grand point noir reste le tronçon autoroutier entre Bouira et Lakhdaria. Depuis plus de deux décennies, cette partie ne trouve toujours pas de dénouement. La route totalement dégradée sur la voie de droite et les nombreuses crevasses sont quelquefois la cause de catastrophes.

Lors d'une récente visite, le ministre du secteur a clairement désigné du doigt les camionneurs. Ces derniers sont dans la majeure partie des cas la cause, mais l'inexistence d'une étude du sol, région connue pour ses glissements de terrain, est un autre facteur qui a causé cette catastrophe. Les travaux confiés à une entreprise, aujourd'hui, dans les griffes de la justice, a pendant des années bénéficié des facilités des pouvoirs publics et de l'argent du contribuable sans jamais arriver à remettre à niveau cet axe qui relie Alger à 13 wilayas de l'Est et une partie du Sud algérien en passant par Bouira.

La réhabilitation a été confiée au groupe privé algérien Erthb pour des sommes faramineuses. Depuis et à ce jour, c'est-à-dire plus de 10 années au minimum, les travaux ne sont toujours pas achevés. Si les différents ministres du secteur avaient effectué plus d'une dizaine de sorties depuis le lancement du projet c'est simplement parce que ce projet est plus qu'important. Lors de leurs multiples visites les ex-ministres, aujourd'hui, sous les verrous, avaient exigé huit priorités, en l'occurrence l'ouverture de la déviation au niveau de l'échangeur de Lakhdaria. L'acquisition des équipements pour les tunnels, la fin des travaux de génie civil et de profilage, l'installation des équipements d'éclairage, de signalisation et de sécurité, l'alimentation en énergie, la réalisation des locaux pour la sécurité, la couverture des sections terminées en enrobé.

Aujourd'hui plusieurs de ces priorités sont au stade de l'étude. Même la pénétrante vers Tizi Ouzou connaît un retard dans sa réalisation.

Le mégaviaduc de Djebahia est à l'arrêt et risque de retarder encore des années la réception de ce projet.