Interrogé sur la forte augmentation des pénuries sur le marché du médicaments ces derniers temps, le directeur de l'Agence nationale du médicament (Anam), Kamel Mansouri, a estimé que «les chiffres avancés ça et là ne reposent pas sur des études». À titre de rappel le Syndicat national des pharmaciens d'officines (Snapo) a révélé que 300 médicaments indispensables sont indisponibles sur le marché national. S'il a admis qu'«il y a des ruptures», par contre il a soutenu que «les ruptures de médicaments n'existent pas seulement en Algérie, elles sont partout», rappelant que «les chiffres avancés par le ministère de l'Industrie pharmaceutique faisaient état de moins de 100 médicaments en rupture». Pour l'intervenant «on ne peut pas considérer une rupture en médicaments princeps, substitués par leur générique sur le marché, comme une pénurie». L'orateur cite des facteurs ayant conduit à ces ruptures de stocks, à l'exemple «des programmes d'importation signés, mais non exécutés», indique-il. «Des anomalies dans le circuit de distribution, la spéculation et la vente concomitante utilisées par des opérateurs», ajoute-t-il, soulignant qu'«il faudrait rompre avec ces pratiques expliquant parfaitement ces ruptures». Du point de vue du ministère de l'Industrie pharmaceutique, «il y a eu des mesures qui ont été prises pour y remédier et il y a eu, au niveau de l'Agence nationale des produis pharmaceutiques, des signalements de quelques produits en rupture qui ont été traités en priorité», a-t-il fait savoir. «La situation du mois de novembre s'est nettement améliorée», conclut-il. «La signature des programmes d'importation et leur exécution n'ont pas été souvent régulières. La crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 a exacerbé ces ruptures», a-t-il réitéré. «L'Observatoire, qui sera mis en place en janvier 2021 au niveau du ministère de l'Industrie pharmaceutique, va nous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur le marché du médicament», estime le docteur Kamel Mansouri. Il a également indiqué que «les choses avancent bien et qu'actuellement des réunions se font de façon régulière entre les opérateurs à savoir les fabricants, les distributeurs et les pharmaciens au siège du ministère pour installer l'Observatoire et suivre avec le comité de veille stratégique toutes les ruptures afin d'arriver à zéro rupture». L'intervenant prévoit en perspective, la numérisation du secteur, à travers «la réalisation d'une plateforme numérique qui va nous permettre d'informatiser les données à l'échelle nationale». «C'est avec cette manière d'agir qu'on pourra identifier les points noirs, les insuffisances et intervenir, afin de réguler le marché», ajoute-t-il. D'après lui, «il n'y a aucune visibilité sur le marché du médicament actuellement à cause du manque d'informations qui ne viennent pas vers la Centrale.» L'informatisation, dit-il, «nous permettra donc d'avoir une idée globale sur le médicament existant sur le marché et cela permet d'éviter également les produits périmées». «Il faut signaler qu'il y a beaucoup de produits périmés à cause de cette gestion qui date de plus de 40 ans et qui montre des insuffisances. C'est là où on doit s'optimiser afin d'éviter les ruptures et les remèdes périmés», explique-t-il.