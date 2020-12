Après deux mois passés en Allemagne pour un traitement médical, le président Tebboune est rentré au pays. Soulagement chez la population qui attend avec impatience le prochain discours du chef de l'Etat dans lequel il abordera sa feuille de route de la deuxième année de son mandat présidentiel. La question de sa santé occupe certainement les esprits, notamment le choix du vaccin anti-Covid qui reste à déterminer au même degré que la situation socio-économique du pays, les menaces aux frontières et les réformes institutionnelles devant permettre l'édification de la Nouvelle Algérie. Dans ce cadre, la promulgation de la loi de finances 2021, adoptée par le Parlement le mois dernier, se pose en première urgence. Cette loi doit être signée au plus tard le 31 décembre et demeure nécessaire pour l'économie nationale. Néanmoins, lors de sa première apparition, via un tweet à partir de son lieu de convalescence, le président Tebboune avait promis de poursuivre les réformes inscrites dans son programme électoral, qui consistait en 54 engagements couvrant tous les domaines politique, économique et culturel.

Une Constitution que le président Tebboune devra promulguer pour être exécutoire comme le soulignait, hier, sur les ondes de la Radio nationale, Mohamed Charfi, président de l'Autorité nationale indépendante des élections, pour qu'elle devienne effective, ce qui signifie commencer à adapter les lois organiques aux dispositions qui y sont contenues, dont les plus importantes sont liées aux lois des partis, des élections, des associations et des médias. «La nouvelle Constitution est devenue l'un des acquis nationaux, ses effets exécutifs ne seront concrétisables qu'après sa promulgation par le président de la République et cela n'est pas lié à un moment précis, puisque l'appréciation est du ressort du président, en fonction des circonstances sociales et politiques», a-t-il soutenu. Dans ce cadre, l'amendement constitutionnel, adopté par référendum le 1er novembre 2019, n'est qu'un prélude à d'autres chantiers initiés par le président Tebboune. Il s'agit, notamment de la révision de la loi électorale pour laquelle un comité d'experts a été installé en septembre dernier et présidé par Ahmed Laraba, professeur universitaire et membre de la Commission du droit international à l'ONU. Une commission devant soumettre, aujourd'hui, son travail conformément aux instructions émises le 13 du mois courant par le président Tebboune qui, dans un message vidéo au peuple algérien, annonçant qu'il s'était rétabli de son infection au coronavirus, avait donné instruction à la présidence de la République de préparer, avec la Commission nationale chargée de l'élaboration du projet de révision de la loi organique portant régime électoral, une loi électorale dans un délai de 19 à 15 jours. Sa divulgation permettra de prédire ce que le président de la République décidera concernant le système électoral et le type de vote qui répond à son programme électoral et à ses engagements. Une loi électorale devant impérativement mettre fin à le corruption qui avait entaché le processus démocratique les années précédentes. L'autre urgence pour le président consiste à valider le choix du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus en ce qui concerne le vaccin anti-Covid que l'Algérie doit importer.

D'autant que la crise sanitaire a lourdement affecté les réformes économiques à même d'endiguer la dépendance aux hydrocarbures. L'intégration de plus de 400 000 travailleurs recrutés dans le cadre du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle dans le cadre de contrats de pré-emploi, l'engagement d'un nouveau programme d'un million de logements pour la période 2020-2024, la relance de l'industrie automobile et le dossier de l'importation des véhicules de moins de 3 ans, ainsi que le développement des zones d'ombre, sont entre

autres les dossiers dormants auxquels le président Tebboune devra redonner un nouveau souffle. De même que le chef de l'Etat convoquera les commissions chargées d'enquêter sur les circonstances entourant les événements de déstabilisation du pays, notamment les fréquentes coupures d‘eau potable et la série d'incendies ayant ravage les forêts de 10 wilayas du Nord.