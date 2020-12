Dans son bilan allant du 23 au 29 décembre, l'Armée nationale populaire est revenue sur les opérations importantes réalisées au courant de cette période, notamment la découverte d'une partie de la rançon versée par la France aux terroristes du Mali en échange des otages.

Dans un communiqué transmis à notre rédaction, le ministère de la Défense nationale souligne donc dans ce contexte: «Dans la dynamique des efforts continus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'Armée nationale populaire ont exécuté, durant la période du 23 au 29 décembre, plusieurs opérations ayant abouti à des résultats qualitatifs qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national.» Le MDN revient en premier lieu sur cette affaire de terrorisme au niveau de la localité d'El Ancer et indique que «dans le cadre de la lutte antiterroriste et outre l'opération de ratissage menée à El-Ancer, wilaya de Jijel, qui a été déjà communiquée, et qui a permis de découvrir et détruire cinq casemates pour terroristes, et de récupérer la somme de 80000 euros, deux autres casemates ont été découvertes et détruites, dans la même zone, et des moyens de liaison, ainsi qu'une importante quantité de denrées alimentaires, de médicaments et divers objets ont été récupérés».

La somme, comme rapporté dans notre édition d'hier, est une partie de la rançon versée aux terroristes maliens pour la libération de trois ressortissants français, dont une journaliste. Toujours dans le cadre de la lutte antiterroriste, le MDN ajoute que « des détachements de l'ANP ont arrêté quatre éléments de soutien aux groupes terroristes à Khenchela et un autre à Tamanrasset, tandis que quatre bombes de confection artisanale ont été détruites à Boumerdès».

Dans ce même registre, le MDN ajoute que « des détachements combinés de l'ANP, les services de la Gendarmerie nationale et les gardes-frontières ont intercepté 36 narcotrafiquants, dont deux de nationalité marocaine et saisi un fusil de chasse,

101,14 kilogrammes de kif traité, un kilogramme de cocaïne et 19892 comprimés psychotropes, lors d'opérations distinctes menées à Béchar, Jijel, Batna, Constantine, Mila, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Tébessa, Ouargla, Aïn Defla, Relizane et Sidi Bel Abbès. Ainsi, le bilan général des quantités de kif traité saisies s'élève à 38 quintaux et 53,5 kilogrammes».