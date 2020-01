Il faut certainement bien plus que 57 ans pour que l’Algérie fasse la paix avec son Histoire. Les relents révisionnistes, malgré la netteté de la révolution de Novembre, resurgissent de temps à autre et profitent de la moindre fragilité de l’Etat due à des circonstances politiques, à l’image de celles que le pays vient de traverser. Les tentations de «réécrire» l’Histoire en usant de raccourcis très dangereux, dans l’objectif de réduire la révolution de Novembre 1954 en une série de petites histoires de trahisons, ne relève certainement pas d’une volonté d’éclairer l’opinion nationale, mais d’y injecter le poison de la division. En attentant à l’honneur d’un des chefs de la révolution, les «criminels» ne le disent pas ouvertement, mais espèrent voir des réactions d’une partie des Algériens qui leur opposeraient des détails déshonorants dont se serait rendu coupable un autre dirigeant du FLN ou de l’ALN historiques. Il est évident que dans la guerre des mémoires que veulent livrer certains cercles occultes, intéressés surtout par la désacralisation d’un des fondements de l’Etat national algérien, les vainqueurs seront comptabilisés dans les rangs des harkis et des colonialistes invétérés. Il est, en effet, entendu qu’aucun Algérien, digne fils d’une des plus grandes révolutions du XXe siècle, ne comprendrait pas qu’on remette en cause le combat de ses ancêtres.

L’on a vu cet attachement viscéral de la société à tous ses martyrs et elle les a célébrés à chaque vendredi. Pour le citoyen moyen, il n’existe aucune différence entre les combattants pour l’indépendance. Les morts sont tous élevés au rang de martyrs, même ceux ayant survécu à la guerre de Libération nationale. C’est cet attachement à la noblesse de la lutte et du martyr pour la cause nationale qui a «vacciné» les Algériens contre les propos révisionnistes de quelques individus malintentionnés. S’il se trouve, ces derniers jours, des criminels qui ressortent des concepts colonialistes et tentent de redéfinir le combat des Algériens, pour donner aux harkis l’occasion de revenir dans le débat de l’heure, il n’en demeure pas moins que les voix qui condamnent cette approche néo-coloniale sont immensément plus nombreuses. Les Algériens ont su démontrer tout au long des 57 ans d’indépendance leur fierté d’être les enfants et les petits-enfants de l’Emir Abdelkader, El Mokrani, Fatma N’soumer, l’Emir Khaled, Messali El Hadj, Abdelhamid Ben Badis, colonel Lotfi, Abane Ramdane, Mohamed Boudiaf, Hocine Ait Ahmed et des centaines de milliers d’autres qui ont cru en l’avenir de la nation algérienne. Certains étaient plus proches que d’autres de l’idéal révolutionnaire, mais tous ont aimé leur pays et leur peuple. Quant à ceux qui voient de la traîtrise dans l’un ou l’autre père fondateur de la nation, ils servent des intérêts néocolonialistes. Ce sont les harkis des temps modernes.