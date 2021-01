Dans cette interview, le président de l'Association de protection et orientation du consommateur et son environnement (Apoce), nous parle de la hausse des prix de certains produits. Le docteur Mustapha Zebdi estime que ces hausses, qui vont jusqu'à 40% pour certains produits, sont exagérées. Il appelle le gouvernement à intervenir afin de sauver le pouvoir d'achat des Algériens, déjà bien affecté avec la double crise sanitaire et économique...

L'Expression: Bonjour M. Zebdi, votre association est montée au créneau pour dénoncer la hausse des prix de plusieurs produits. Qu'en est-il exactement?

Docteur Mustapha Zebdi: Effectivement depuis le 1er janvier dernier nous avons constaté une hausse vertigineuse de certains produits, notamment alimentaires. Les prémices de ces augmentations commençaient déjà à se faire ressentir juste avant la fin de l'année dernière avec une «flambée» des prix du sucre et de certains autres produits alimentaires. Début 2021, on a remarqué une généralisation de ces augmentations vers d'autres types de marchandises. Ces surcoûts semblent être devenus une habitude pour certains opérateurs. Car, c'est le même scénario auquel on assiste, ces dernières années, chaque 1er janvier. Profitant des confusions induites par l'entrée en vigueur de la nouvelle loi des finances (LF), certains jouent à la spéculation pour imposer leurs prix! Certes, les années précédentes ils pouvaient «justifier» ces hausses à cause des nouvelles taxes et l'augmentation des prix du carburant, mais ce n'est pas le cas cette année.

Pourquoi alors ces augmentations?

Pour moi, elles ne sont pas justifiées et exagérées! Les opérateurs avec qui nous avons pris attache évoquent, eux, deux raisons: l'augmentation des prix des matières premières sur les marchés internationaux, mais aussi la dévaluation du dinar. Or, pour nous, leurs arguments ne tiennent pas la route. Car, l'augmentation des prix des matières premières est infime par rapport aux hausses qu'ils ont imposées. Ces dernières varient entre 5% jusqu'à 40% pour certains produits. Ils ne sont donc pas proportionnels par rapport à ceux imposés au client final. Pour ce qui est de la dévaluation du dinar, elle a commencé depuis plusieurs mois sans que cela n'impacte sur les prix. Certes, il est normal qu'il y ait une petite augmentation des prix, mais pas de cette proportion.

Donc pour vous, ces hausses ne sont pas une question de survie pour ces opérateurs?

Absolument. Certains de leurs collègues se sont engagés par écrit à n'augmenter d'aucun centime les prix de leurs produits. Cela quoi qu'ils soient, eux aussi, directement impactés par l'augmentation des prix de la matière première sur les marchés mondiaux. Certes, à chacun ses capacités pour tenir le choc, mais cela prouve que les prix sur les marchés mondiaux n'ont pas connu une hausse du même niveau qu'ils veulent nous faire croire. De plus, cette «flambée» est intervenue de façon inattendue, pour ne pas dire, sauvage. Ils auraient dû avoir la décence d'avertir les consommateurs quelques semaines avant. Des discussions auraient également pu être entreprises avec les autorités pour trouver des mécanismes afin d'éviter que le consommateur final ne soit pas le seul à payer la facture. Or, ils ont choisi la facilité...

Quelles solutions préconisez-vous?

Je crains qu'il y ait un effet boule de neige qui pousse d'autres opérateurs à augmenter leurs prix. Les hautes autorités du pays doivent réagir rapidement, sinon le pouvoir d'achat des Algériens risque d'y prendre un sacré coup. Surtout qu'avec la crise sanitaire actuelle, beaucoup ont perdu leurs revenus, sans parler des nouvelles dépenses liées à cette pandémie. Il ne s'agit pas d'une histoire qui concerne le ministère du Commerce ou celui de l'Agriculture, mais de tout le gouvernement. Une réunion d'urgence doit être tenue avec tous les concernés. Le gouvernement doit donc intervenir, contrôler, comprendre ce qui s'est passé et sanctionner ceux qui font de la spéculation. Une solution doit être trouvée pour éviter la faillite des Algériens...