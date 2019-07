La ligne ferroviaire Béjaïa Alger vient d’être renforcée par un nouveau train tout neuf.

Le Coradia est opérationnel depuis plus d’une semaine sur la ligne Béjaïa-Alger. Ce nouvel horaire de départ est cependant loin de satisfaire les voyageurs en partance de Béjaïa. Les horaires de départ choisis à 15 h, pour chaque après-midi, sont comme d’ailleurs le transport aérien, est loin d’agréer les usagers en partance pour la capitale, à partir de Béjaïa. A l’incompréhension qui existait déjà concernant le transport aérien, s’ajoute cette programmation du nouveau train, le Coradia programmé pour démarrer de la gare de Béjaïa à 15h, alors que son retour d’Alger est prévu le lendemain à 7h. Des horaires qui ne profitent pas aux usagers en partance vers la capitale.

La programmation devrait prendre en compte l’intérêt des voyageurs des différentes régions qui se rendent à Alger pour régler leurs affaires et rentrer chez eux dans la même journée »,indique un usager qui précise que « l’horaire retenu favorise beaucoup plus les voyageurs en sens contraire qui, en dehors des week-ends voyagent peu vers Béjaïa ». Tout comme pour la programmation des vols aériens à partir de Béjaïa, les citoyens ont dénoncé clairement cette manière de fixer des horaires, sans tenir compte du flux des voyageurs.Les dessertes aériennes et ferroviaires vers Alger, à partir de Béjaïa doivent être le revues. C’est l’impératif de l’heure, que les responsables des deux compagnies semblent ignorer, malgré les nombreuses réclamations autant des usagers que des responsables de la wilaya. Il y a un peu plus d’une année, les citoyens de Béjaïa pouvaient se rendre à Alger et régler leurs affaires pour rejoindre Béjaïa dans la même journée, ceci avant que les horaires de l’autorail ne soit revus. « Même l’autorail, dont la desserte quotidienne est fixée, avec un départ à 6h 30 et un retour à 14h30, ne nous arrange pas. Son arrivée, souvent tardive, en fin de matinée à Alger, ne permet guère un retour aisé avec la programmation retenue, nous n’avons que deux heures de temps, vraiment insuffisantes, pour la moindre tâche pour espérer rentrer chez soi dans la même journée », explique ce citoyen habitué des voyages par train tant ils sont sécurisants. Ce mécontentement est valable aussi pour la programmation des vols d’Air Algérie de Béjaïa vers Alger. Cette unique compagnie, qui assure la liaison Béjaïa-Alger, n’a jamais pris en compte les réclamations de ses usagers. « Depuis la disparition de la compagnie Khalifa Airways, nous n’avons jamais pu nous rendre à Alger par avion, le matin.

Pour la moindre affaire, les citoyens de Béjaïa doivent passer la nuit avec tous les frais liés à la restauration et à l’hébergement », souligne Farouk qui souhaite que la compagnie Air Algérie puisse mettre en service de petits avions (ATR) pour satisfaire une demande locale d’autant plus que même le nombre de départs de gros avions ont été réduit». On compte présentement trois départs Alger-Béjaïa et quatre dans le sens inverse, en plus avec des horaires fixés à 16h10 mn.