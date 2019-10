La déclaration surprenante et légère de Amar Saâdani sur le Sahara occidental continue de provoquer des réactions. Dans une interview publiée sur TSA, l’ancien porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Rahabi, n’a pas manqué d’écorcher l’ex-secrétaire général du FLN en affirmant que l’homme «tenu par un devoir d’allégeance», manque terriblement de «discernement».

Pour Rahabi, cette déclaration n’est nullement «surprenante» pour quelqu’un qui a déjà cherché par le passé «à rompre le consensus national autour de certaines questions de politique étrangère (…). Cela renseigne parfaitement sur la nature du pouvoir de Bouteflika marqué par la déliquescence de l’État et l’absence de discernement chez ses plus hauts responsables». L’ancien ministre de la Communication considère que le moment choisi par Saâdani pour faire une telle déclaration n’est pas fortuit car, comme il le dit « en politique étrangère, rien ne relève du hasard». Ne dévoilant pas le fond de sa pensée, Rahabi va tout de même laisser entendre que l’ex-président de l’APN a sciemment choisi un moment où le pays, en pleine crise politique, est fragile, et a considéré que c’est là le moment propice pour «provoquer un débat public sur la question de la position de l’Algérie sur le Sahara occidental». Dans quel objectif ? A qui servira un tel débat ? Si c’est à la création de l’UMA, alors Amar Saâdani figure parmi ceux qui pensent que «l’intégration maghrébine est une priorité de nos voisins», alors que c’est loin d’être le cas, comme l’expliquera Abdelaziz Rahabi, soulignant que «la question sahraouie est antérieure à la création de l’UMA, qui devait être perçue comme un acte de confiance entre les Maghrébins». Appuyant le soutien de l’Algérie à la question sahraouie, l’ex-ministre va expliquer que la position du pays «est cohérente et en accord avec la doctrine algérienne en matière de politique étrangère» regrettant, en même temps, le fait que les propos de Saâdani seront le bois qui alimentera le feu d’une campagne contre l’Algérie et «feront gagner des amitiés à leur auteur au Maroc». «Ces déclarations devront surtout servir à notre pays pour mieux choisir ses dirigeants à l’avenir et nous éviter la répétition de ces situations pathétiques d’anciens dirigeants offshore et qui s’invitent au débat national afin de faire des déclarations dont la gravité dépasse de très loin celle des détenus d’opinion du Hirak», a conclu Abdelaziz Rahabi.

A rappeler que l’Algérie a réitéré, par la voix du porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, Hassane Rabhi, son attachement à sa position «claire» et «sans équivoque» de soutien à la cause sahraouie et au droit du peuple sahraoui d’exercer son droit à l’autodétermination dans le cadre du processus de règlement onusien, conformément aux chartes et lois internationales adoptées par l’ONU. Le ministre qui a qualifié les déclarations de Saâdani d’ «insignifiantes», a précisé qu’elles n’engageaient que leur auteur. Avant lui, le président du Front El-Moustakbal, Abdelaziz Belaïd, a pris le soin de défendre la politique étrangère de l’Algérie à partir de Tindouf. Le Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui avait été le premier à réagir, violemment, en accusant Amar Saâdani d’«agent du Maroc» et de «traître à la nation». Notons enfin que face à toutes ces critiques, Amar Saâdani a décidé de réagir. «La réponse du porte-parole du gouvernement est une réponse claire à ceux-là mêmes qui prétendent que Amar Saâdani ne parle que sur instruction», ajoutant: «mes déclarations sont l’expression de mes convictions personnelles et ma position sur la marocanité du Sahara est de notoriété publique.»