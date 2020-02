La commune de Mizrana regorge de richesses touristiques à même de la hisser au rang des municipalités qui en font une vocation économique. En plus de sa proximité avec la mer Méditerranée, Mizrana est couverte d'un dense massif forestier qui s'étend jusqu'à la frontière de la wilaya de Boumerdès. Un vaste couvert végétal capable d'abriter des forêts récréatives comme il est d'usage dans les pays les plus développés. Des espaces de détente pour familles d'une beauté splendide, qui restent inexploités hélas, jusqu'à présent. D'autres communes comme Boudjima et Ouaguenoun regorgent de zones humides où s'étendent des lacs pouvant attirer des visiteurs.

En effet, les autorités et les élus locaux de la commune de Mizrana peuvent développer des forêts récréatives dans le massif forestier qui entoure les villages et le chef-lieu. Des espaces de détente et de villégiature peuvent être aménagés. L'idée développée ces derniers temps par les jeunes de la commune consiste en la création de services comme les bancs et les esplanades pour les familles et des espaces de jeu pour leurs enfants. Ces services seront, ajoutent-ils, suivis des restaurants, gargotes et autres commerces. En tout, ce sont des centaines de postes d'emploi qui seront créés en plus de la naissance d'une activité touristique dans la commune. L'activité présente un atout majeur, à savoir que la commune est le passage obligé des touristes vers le littoral.

à Boudjima et Ouaguenoun, à quelques dizaines de kilomètres au Sud, s'étend Agoulmim, une zone humide située à la frontière entre ces deux communes. Deux lacs entourés d'une flore et une faune endémiques qui n'ont jamais été explorées par les scientifiques. Ces deux lacs, qui se cachent dans le feuillage d'une dense forêt s'étendent sur plusieurs centaines de mètres carrés avec plusieurs kilomètres de forêts aux alentours. Ces deux lacs dont l'un est rempli durant toute l'année ont créé un microclimat fait de fraîcheur et d'humidité.

Les responsables locaux au niveau de ces deux communes pourraient en faire une source d'argent inestimable pour leurs caisses respectives. La création de forêts récréatives aux alentours peut aisément faire naître une activité touristique lucrative bien sûr en veillant à la stricte protection des lieux. Ces lieux de villégiature et de découverte attirent des visiteurs qui demanderont ainsi des restaurants, des cafétérias, des espaces pour des balades et randonnées autour des lacs.

Ces lieux, très prisés par les touristes, sont appelés communément des zones humides. à travers le monde, ces étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, occupent entre 748 et 778 millions d'hectares. Malheureusement, ces 50 dernières années, ce sont 50% de ces espaces qui ont disparu à cause de l'activité humaine telle que le drainage, la pollution, l'irrigation, les guerres et les effets de la nature, comme le changement climatique.

Enfin, les jeunes de la région qui ont besoin de débouchés dans leurs communes espèrent que les élus locaux vont se pencher sur ces perspectives économiques capables de créer une dynamique nouvelle. Des postes d'emploi peuvent être crées sur les lieux pour une jeunesse dans le très grand besoin.