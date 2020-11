La maigre production attendue n'a pas dissuadé les familles de sortir pour la récolte des olives. Le décor est déjà planté à travers les villages de la wilaya de Tizi Ouzou. Des familles se regroupent tôt dans la matinée pour accomplir un périple de plusieurs kilomètres en direction des champs situés souvent très loin. Hommes, femmes et enfants, en tenues de travail, empruntent les chemins qui montent ou qui descendent, selon la destination, pour une journée de labeur qui ne prend fin qu'au coucher du soleil. Sur les lieux, la joie est toujours au rendez-vous car le travail de récolte crée une ambiance particulièrement joyeuse.

Cependant, en plus de ces aspects visibles et «romantiques» de la récolte, nous avons choisi d'aborder les tâches très difficiles et «invisibles» dont on parle rarement. Des hommes et des femmes parlent de ces «à-côtés» qui ne sont pas évoqués parce que ce sont des tâches réservées aux connaisseurs et aux plus expérimentés de la famille. En effet, quelques jours avant de se lancer dans la récolte, un membre de la famille doit s'occuper de l'outillage. Les haches, les faucilles et les faux doivent passer chez le forgeron. Dans certains cas, un membre de la famille se charge du travail en utilisant des silex pour aiguiser ce matériel si nécessaire.

«Ce matériel, c'est mon grand-père qui s'en charge. Il connaît tous les forgerons. Une tâche très difficile en ces temps où l'on voit tous les forgerons cesser l'activité. D'autres forgerons, décédés, n'ont pas de fils qui prennent le relais parce qu'il ne rapporte plus grand-chose», affirme Amar, un homme à la quarantaine rencontré devant la petite boutique d'un forgeron à Boudjima. Autre fait remarqué: tous les villages disposaient autrefois d'une roche où les gens aiguisaient leurs matériels. Ces lieux ont généralement disparu, à cause de l'urbanisation anarchique qui n'a pas pris en considération ces aspects sociologiques importants.

Par ailleurs, ce matériel aiguisé n'est pas l'apanage de tous les membres de la famille. «Couper les branches exige de la force, du savoir-faire et surtout de la dextérité.» «Je ne laisse jamais les personnes non expérimentées faire ce travail. C'est d'abord dangereux car on risque de se blesser grièvement. Puis, ce travail nécessite de l'expérience parce que l'olivier est très sensible. On doit savoir tailler et couper les branches «malades», sinon, on risque de nuire à l'arbre», explique Ammi Saïd dont l'âge avoisine les 70 ans, mais qui continue de monter sur les oliviers pour accomplir cette tâche. Dans beaucoup de familles, les femmes ont une maîtrise parfaite et accomplissent la taille avec dextérité. «Nna Fadhma, ma mère était la seule à pouvoir toucher à la hache sous le regard de mon arrière grand-père. C'est la famille de son fils. Il lui avait appris à utiliser la hache et, depuis, personne d'autre n'avait le droit d'y toucher», raconte Ammi Ali, un vieil homme qui tente de reprendre le travail de sa mère.

Une autre besogne difficile mais dont on parle rarement: ramener la récolte à la maison après une journée de labeur. En effet, jadis, toutes les familles disposaient d'un âne pour cette tâche. Mais à présent, cet animal est rare dans les villages. Il a été remplacé par des tracteurs qui sillonnent les champs grâce aux pistes agricoles ouvertes ces dernières années. Mais le problème n'est pas tout à fait réglé. Beaucoup de familles éprouvent des difficultés à acheminer leur récolte aux huileries ou à la maison. «Oui, il y a des tracteurs à présent, mais mon champ est situé loin de la piste, ce qui m'oblige à prendre les dizaines de sacs d'olives sur mes épaules, sur une distance de plusieurs kilomètres», explique un autre père de famille qui reconnaît l'aide de sa femme qui transporte avec lui. «Moi, j'utilise aussi mes épaules pour les sortir sur la route carrossable. Je suis le seul à faire ce travail. Chaque saison de récolte, je dois passer chez le médecin, mais que voulez-vous, je ne peux pas abandonner mes oliviers quitte à en mourir», assure un homme, la soixantaine. A la fin de la récolte, les familles et, selon les régions, célèbrent l'évènement par des mets spéciaux et surtout, comme elles l'ont fait au début, vont rendre visite aux saints pour leurs prières, afin d'accomplir ce travail sans accident. Dans certaines régions, le dernier repas pris sous les arbres, au champ, est appelé «Tabouchabante». Mais festoyer ne signifie pas pour ces populations, expérimentées, la fin du travail. «Nos ancêtres ne sont pas des ingrats. Ils savent donner à l'olivier ce qu'il lui faut, pour qu'à son tour il leur donne ce produit noble qu'est l'huile. Jadis, c'était honteux de terminer la récolte sans passer après labourer et travailler le sol sur lequel il pousse. Nos grands-parents appelaient cela rendre la pareille à l'olivier, qui nous donne de quoi vivre en bonne santé», raconte un vieil homme qui affirme aussi que l'olivier possède une âme.

Enfin, lors des discussions, beaucoup de vieux et de vieilles affirmaient qu'ils parlent aux oliviers. «Oui, je leur parle comme si c'était des êtres humains. Lorsque je termine la récolte, je les embrasse et je les enlace. Je suis sensible à leurs besoins comme s'ils m'en parlaient. Je me sens également très attaché à ces arbres», affirme Ahmed, un vieil homme dont l'âge avoisine les 90 ans. À la question de savoir quelles sont les raisons de cet attachement, notre interlocuteur nous dira que ces arbres, qui ont plusieurs siècles d'âge, ont été plantés et cultivés par nos grands-parents. Ils les ont touchés et ont palpé leur écorce de leurs mains. C'est pourquoi, les oliviers représentent un lien concret entre les parents et les grands- parents, décédés depuis longtemps. «L'arbre est une personne qui nous lie à nos parents», conclut-il.