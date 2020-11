Cette journée mémorable du 1er novembre restera dans la mémoire des Algériens. Une journée où les Algériens ont fêté le 66ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale, mais aussi parce qu'elle concourt avec le référendum portant sur le projet de la révision de la Constitution. En la circonstance, le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire rappellera l'obligation de sauvegarde de l'héritage des chouhada par fidélité à leurs sacrifices et aux valeurs de l'éternelle Révolution de Novembre. Il souligne: «Vous les générations de l'indépendance, déployées à travers tous les recoins, dans les plaines, les montagnes et les oueds et le long des étendues des frontières nationales, vous avez démontré votre pleine conscience du devoir inhérent à la sauvegarde de l'intégrité de chaque parcelle de notre chère Algérie et démontré votre souci de vous acquitter de vos nobles et honorables missions.» Le chef d'état-major ne manquera pas d'ajouter « en ce jour, les personnels de l'Armée nationale populaire et du ministère de la Défense nationale, participent aux côtés de leurs frères citoyens à travers les différents bureaux de vote, au référendum sur la Constitution, qui représentera un nouveau départ pour un avenir serein de l'Algérie». En cette double occasion, le ministère de la Défense nationale «a élaboré un riche programme d'activités à travers l'ensemble des unités de l'Armée nationale populaire comportant diverses expositions photographiques, des projections de films historiques, des colloques, des conférences, des compétitions culturelles et sportives, ainsi que la baptisation de quelques structures de l'Armée nationale populaire aux noms de nos vaillants chouhada», note un communiqué du MDN. Avant-hier, sous l'égide du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée «a présidé, au Cercle national de l'Armée de Béni Messous, une cérémonie d'échange de voeux en l'honneur de hauts cadres de l'Armée nationale populaire, en activité et à la retraite et de hauts responsables de l'Etat», souligne encore le MDN dans un autre communiqué qui indique que «cette cérémonie, s'inscrit dans le cadre des grandes traditions de l'Armée nationale populaire visant à valoriser les dates phares de notre glorieuse histoire et en hommage à nos vaillants martyrs». À noter que le président du Conseil de la nation par intérim, le président de l'Assemblée populaire nationale, le président du Conseil constitutionnel, le Premier ministre et des membres du gouvernement, aux côtés de personnalités nationales et de moudjahidine, ont pris part à cette cérémonie. Hier, le général de corps d'armée a procédé comme tout Algérien à l'accomplissement de son devoir de citoyen en votant.