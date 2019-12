Le candidat à l’élection présidentielle, Ali Benflis, a choisi la destination Est pour exposer son programme dans le cadre de la campagne électorale de la présidentielle du 12 décembre prochain. Sétif et Batna étaient des lieux où Benflis a essayé d’expliquer les grandes lignes de son programme électoral. Les thèmes de la jeunesse, l’agriculture, la retraite et les augmentations de salaires en fonction de la disponibilité du potentiel financier, ont été le carburant du choix dans ce périple électoral dans les deux wilayas de l’Est du pays.

Dans ce sens, le candidat à l’élection, Ali Benflis a remercié les Algériens et les Algériennes qui sont sortis en masse dans un élan populaire pour exprimer leur attachement à la patrie et dénoncer l’ingérence étrangère. A ce propos, le candidat à l’élection présidentielle, Ali Benflis, a souligné que «je salue l’élan du peuple algérien qui est sorti, hier, dans toutes les wilayas afin d’exprimer son rejet de toute immixtion étrangère dans les affaires intérieures du pays», et d’ajouter «je dénonce cette ingérence flagrante dans les affaires internes, la crise ne saurait être résolue que par le peuple et que le Parlement européen ne doit pas s’immiscer dans nos affaires intérieures», a-t-il insisté.

Dénonçant la corruption et l’état de la situation créée par la bande et le système de la prédation, le candidat Benflis a indiqué qu’en la matière «je suis porteur d’un message d’espoir aux Algériens dans le but de bâtir un Etat fort et une politique judicieuse, d’améliorer les conditions de vie et lutter contre la corruption et les corrompus», a-t-il asséné. Parlant de la situation actuelle et les enjeux qui se trament à l’occasion, Benflis a exhorté l’ensemble des Algériens à favoriser la solution médiane et la moins coûteuse pour le pays, à savoir l’élection présidentielle en précisant que « parachever le processus enclenché en février dernier par la Mouvement populaire, qui a permis l’éviction de la bande, avec l’accompagnement de l’armée et cela ne saurait se réaliser qu’en allant à l’élection présidentielle, qui mènera vers un avenir meilleur où la lutte contre la corruption sera poursuivie », et d’ajouter dans le même sillage qui a trait à la situation politique que traverse le pays «l’Algérie ne vit pas actuellement de crise sécuritaire, même si elle souffre de crises dans les domaines politique et socio-économique, et ce grâce à la mise en échec par l’Armée et les bienveillants parmi les enfants du peuple, des tentatives de forces anticonstitutionnelles, alliées à des forces étrangères», a-t-il martelé.

Le candidat Ali Benflis a étalé lors de ses deux meetings populaires à Sétif et Batna les grands axes de son programme électoral en rapport avec la réforme politique et la séparation des pouvoirs et libérer la justice et la presse. Dans ce sens, Benflis a souligné que «conférer la légitimité aux institutions de l’Etat, à élaborer une nouvelle Constitution qui répartit les prérogatives du pouvoir exécutif entre le président de la République et le chef du gouvernement, à réactiver le rôle de contrôle assumé par le Parlement, outre le soutien de l’opposition, la libéralisation des médias et la garantie de l’indépendance de la justice», a-t-il mentionné.