Le Centre de recherche sur l’information scientifique et technique (Cerist) a procédé hier à Alger au lancement de la 2ème édition des «Challenge Days» destinée aux jeunes universitaires porteurs d’idées. Cette seconde édition de trois jours est liée à des thématiques futuristes avec pour thème «La vie intelligente et l’environnement». S’étalant sur trois jours, elle a pour ambition de mettre en pratique des idées innovantes et futuristes, facilitant la vie quotidienne aux citoyens dans trois domaines que sont l’environnement, la santé et l’agriculture. Les lauréats de ces «Challenge Days» bénéficieront d’une assistance personnalisée dans les incubateurs et seront accompagnés jusqu’à la concrétisation effective de leur projet de création de start-up, ont expliqué les organisateurs.

Les quatre thématiques retenues dans cette édition, concernent l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les domaines de la « Smart Environnement », la « Smart Health » , la « Smart Agriculture » et la « Smart Transportation ». Quant à la thématique liée à l’environnement « l’objectif essentiel est de concevoir des solutions intelligentes pour la préservation de l’environnement au sens large (réduction de la pollution atmosphérique, efficacité énergétique, recyclage, sensibilisation et éducation environnementales). La « Smart Health » consiste de son côté, à trouver des solutions innovantes englobant la prévention et la sensibilisation, ainsi que le suivi des malades chroniques et également la médecine de précision et la médecine personnalisée . Concernant la « Smart Agriculture », les solutions doivent assurer la « détection et le traitement de maladies des plantes et l’optimisation des processus de production agricole à l’aide de l’intelligence artificielle (irrigation, fertilisation et serres agricoles).