Depuis Constantine où il s'est rendu, jeudi dernier, pour l'installation officielle du général-major Noureddine Hambli dans les fonctions de Commandant de la 5e Région militaire, en succession du général-major Ammar Athamnia, nommé Commandant des Forces terrestres, Saïd Changriha, le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire par intérim, a appelé les soldats à «faire preuve d'un total sens de responsabilité dans l'accomplissement des missions assignées et de préserver l'image de marque» de l'Armée et de la patrie. Dans un communiqué du ministère de la Défense nationale, il est indiqué que dans une allocution d'orientation, le général-major a insisté pour le consentement davantage d'efforts afin «de faire honneur au métier militaire et servir notre cher pays».

«A la lumière de cette nouvelle étape et au regard de la vitalité des missions qui sont assignées à l'ANP, je vous appelle tous, à cette occasion, à faire preuve d'un total sens de responsabilité, je dis bien un total sens de responsabilité dans l'accomplissement des missions assignées et de préserver l'image de marque de votre Armée et de votre patrie», a-t-il précisé, exigeant à la même occasion des militaires d'être à «la hauteur de la confiance placée en vous et de la lourde responsabilité que vous assumez à l'égard de votre pays et votre peuple». Le général-major n'a également pas manqué de féliciter «les deux commandants qui ont consacré toute leur vie au service de l'ANP et de l'Algérie» et rappelé «la ferme détermination du Haut Commandement de l'ANP à continuer de travailler avec une grande persévérance pour développer toutes les composantes de nos Forces armées, conformément aux orientations du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale».

Enfin, le chef d'état-major de l'ANP par intérim a écouté les interventions des cadres et des personnels de la Région avant d'observer, en compagnie du général-major Ammar Athamnia, un moment de recueillement à la mémoire du vaillant chahid Zighoud Youcef, chef de la IIe Wilaya historique et architecte des offensives du Nord-Constantinois, le 20 Août 1955.