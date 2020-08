«La concrétisation des objectifs nationaux dans le domaine de la politique de Défense nationale, à la lumière des répercussions des conflits et des guerres modernes, exige d'adopter des approches sécuritaires nationales plus ouvertes et plus adaptées aux nouveaux modes d'affrontement, pouvant s'étendre davantage pour englober l'ensemble de nos potentiels nationaux, politiques, économiques, sociaux, sécuritaires, médiatiques et bien d'autres et ce, en parfaite harmonie avec nos capacités militaires.»

Des propos ciblés prononcés, jeudi dernier, par le général de corps d'armée Saïd Changriha, Chef d'état-major de l'Armée nationale populaire lors de la cérémonie de sortie de la 13e promotion à l'Ecole supérieure de guerre qu'il avait présidée. Il a souligné à cet effet, que «la gestion de notre Défense nationale, au sens large, nécessite d'adopter une stratégie globale axée sur le développement et la coordination de l'emploi de toutes les capacités militaires et non militaires de la nation, afin d'atteindre les objectifs nationaux et les intérêts vitaux et stratégiques de notre pays». Et c'est ainsi qu'il a tenu à assurer que «la création de l'Ecole supérieure de guerre voilà 15 ans, dont la raison d'être est de dispenser un enseignement militaire dans le domaine de l'art de la guerre, s'articule sur la conception des opérations, de leur analyse, leur planification et gestion.» Mais certainement, dira-t-il encore, il s'agit de «poser les fondements d'une culture stratégique militaire chez les cadres de nos Forces armées promus, une culture qui leur apporte un capital intellectuel enrichi en permanence, par des cours dans le domaine de la gouvernance des affaires de la Défense nationale». Le général-major a annoncé de ce fait dans son intervention devant son assistance, la prise d'une importante décision relative à un programme de formation soutenant que « le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire a décidé de programmer une formation de haut niveau au profit de nos cadres supérieurs dans le domaine de la «haute stratégie», afin de leur dispenser des connaissances et des expériences liées aux mécanismes politico-militaires, à travers l'assimilation des rôles des différents acteurs dans le domaine de la Défense nationale». Mais également affirme Changriha « des modalités d'accomplissement de leurs activités en parfaite harmonie, lors de l'exécution des missions confiées, ainsi que le développement de leurs savoir-faire et compétences, leur permettant d'assumer les plus lourdes responsabilités dans la pyramide de la chaîne de commandement». S'adressant au nouveaux promus, le général-major déclare: «Je saisis également cette aimable occasion pour vous féliciter, vous les promus, en vous souhaitant une vie professionnelle pleine de réussite et de succès, comme je vous exhorte à vous imprégner des qualités du chef avisé qui se doit, en toutes circonstances, d'imposer sa présence, en tant que commandant charismatique», et ce, affirme-t-il encore en sa qualité d'instructeur et l'éducateur, le gestionnaire de son unité et le meneur sur le terrain». Ne manquant pas de formuler des conseils à l'égard des futurs cadres, il soutient: «Gardez en vue, tout au long de votre carrière, que le commandant se distingue par ses aptitudes, ses compétences et son amour pour son métier et non pas par son grade, car le commandement est au-dessus de tout cela; c'est une grande responsabilité, elle est une charge et non pas un honneur.» Il ajoute dans ce même contexte «Vous, les promus, serez chargés de commander de grandes unités, ce qui exigera de vous d'être toujours disponibles, afin d'assumer l'immense responsabilité qui vous incombe. Il s'agit de commander des hommes; oui, commander des hommes, de savoir se comporter avec eux, d'employer leurs compétences et d'unifier leurs efforts, pour la réussite des missions qui vous seront assignées, à vous et à vos unités».