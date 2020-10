Le chef d'état-major est revenu, hier, sur l'amendement de la Constitution, lors de la visite d'inspection et de travail qui l'a conduit au siège de la 1ère Région militaire, à Blida. d'orientation avec les cadres et le personnel de la Région, le général de corps d'armée a prononcé une allocution où il a affiché la totale conviction de l'ANP que «ce peuple authentique tracera, à l'occasion du référendum sur le projet de révision de la Constitution, une épopée grandiose au service de la patrie». Saïd Changriha ne manquera pas de relever que la nouvelle Loi fondamentale «sera conservée dans l'Histoire et préservée au sein de la mémoire collective de toute la nation». Une conviction visiblement intime qu'arbore l'institution militaire, pour qui la participation massive des citoyens à la révision constitutionnelle «constituera une autre pierre, qui permettra à notre peuple fier de s'élever parmi les nations et les peuples». Le chef d'état-major n'omettra pas, dans son allocution, d'évoquer la jeunesse algérienne qui, dira-t-il, «sera au rendez-vous avec le destin». Les jeunes bâtiront «leur pays de leurs propres mains et traceront les repères de l'Algérie nouvelle», annonce le général de corps d'armée. Cette référence à la génération montante, mue par un sentiment de fierté non dissimulée a amené le chef d'état-major à affirmer que ces jeunes feront «suivant leur volonté et leurs ambitions». Une marque de confiance manifeste, mais cela grâce à une génération d'aînés, dont les représentants auront été «les vaillants artisans de Novembre, qui ont offert à l'Algérie une fierté et une gloire éternelles». La jonction générationnelle faite par Saïd Changriha ne relève pas d'un simple choix sémantique, mais souligne l'importance historique du moment. L'Algérie vit une transition historique et la nouvelle Constitution traduit le saut qualitatif que devront faire les jeunes d'aujourd'hui. «Ils se tiendront aux côtés de leurs frères de l'Armée nationale populaire, unis et solidaires, tel un rempart solide face aux conspirateurs, qui ne parviendront jamais à souiller cette terre irriguée du sang des glorieux chouhada», a lancé, avec une forte conviction, le premier militaire du pays. Ces quelques phrases prononcées au début de son intervention sont un message fort à l'intention de la population, notamment les jeunes que le général-major invite à une participation massive le 1er novembre où chacun se prononcera en toute liberté et dira son mot. Ce vote est particulièrement important. Il permettra au président de la République, chef suprême des armées, ministre de la Défense nationale, de mettre en place l'architecture de l'Algérie nouvelle. La visite du chef d'état-major a été ensuite consacrée à un exposé global présenté par le commandant de la 1ère Région militaire sur la situation générale sur son territoire de compétence. Le général a souligné, à l'issue de cet exposé: «Au regard de l'extrême importance qu'accorde le Haut Commandement de l'armée nationale populaire à l'Armée reconnaissante, j'appelle tous les responsables concernés, au niveau de cette nouvelle Ecole, à l'effet d'intensifier le travail avec assiduité et rigueur, pour améliorer la qualité de la formation et l'élever au rang de l'excellence», afin, a-t-il ajouté d' «atteindre les résultats escomptés et ancrer un mode d'enseignement et de formation disciplinaire, mental et moral, que nous voulons être un exemple à suivre à l'avenir, considérant que vous constituez le noyau de ce processus de formation clairvoyant. Cela aura également un impact positif sur le développement de la performance de notre corps de bataille». Il ne manquera pas, non plus, d'enchaîner: «Je vous exhorte également, à cette occasion, à inciter les élèves et les stagiaires à persévérer dans le travail, la lecture, la quête du savoir et la détermination, afin d'atteindre les attentes et réaliser l'impossible, tout en faisant preuve de bonne vertu.» Après ces propos, le général de corps d'armée a inspecté les infrastructures et les locaux pédagogiques de l'Ecole.