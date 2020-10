Selon le professeur Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, «l'Algérie a gagné la bataille» contre le Covid-19, «mais la vigilance demeure toujours de mise pour ne pas tomber dans une deuxième vague».

D'autant que se profile à l'horizon la rentrée scolaire et universitaire prévue le 22 octobre pour le primaire, le 4 novembre pour le moyen et le secondaire, et le 15 novembre pour les universités, étape obligatoire du processus de retour progressif à la normale en Algérie. Certes, avec le port du masque obligatoire dès le secondaire. En outre, le gouvernement a exhorté au «strict respect des conditions d'hygiène», notamment à la «désinfection des établissements scolaires 72 heures avant la rentrée avec le port du masque impératif pour le cycle secondaire». Tandis que les principaux syndicats d'enseignants avaient appelé à limiter à 20 le nombre des élèves par classe afin de respecter «la distanciation sociale».

Sur un autre registre, l'Algérie, en raison de la pandémie et confrontée à la baisse des cours du pétrole, s'est retrouvée dans une certaine récession. À l'instar des autres pays, la crise sanitaire a aggravé la baisse d'activité d'une grande partie des secteurs de l'économie nationale. Parmi les secteurs les plus touchés, on peut citer celui des hydrocarbures (croissance négative ou les services marchands tels les transports, le commerce, la restauration...). En effet, peu de secteurs ont réussi à passer entre les gouttes et affichent une croissance positive. Face à cette donne, le gouvernement a, lors d'un Conseil des ministres, pris plusieurs mesures pour tenter d'endiguer la crise. Des mesures qui restent, néanmoins, insuffisantes pour relancer la machine économique. De ce fait, un plan «Marshall» d'aide pour impulser une dynamique à l'activité économique et tenter, d'une part, de sauvegarder les entreprises en difficultés, et, d'autre part, insuffler une nouvelle dynamique aux autres, est plus que nécessaire. D'autant que la crise du coronavirus a puissamment mis en lumière les défaillances de l'économie nationale et ses fragilités.

Aussi, le défi du gouvernement est de trouver les ressources financières nécessaires à la relance de l'économie nationale. Pour ce faire, l'Algérie se doit d'adopter un modèle stratégique favorisant l'investissement productif et la compétitivité par l'innovation et la productivité. Une économie basée sur la production et l'innovation. Une reprise de l'économie assujettie à la reprise du trafic aérien et maritime, conditionnée, certes, à plusieurs mesures, notamment l'évolution sanitaire aussi bien nationale qu'internationale.