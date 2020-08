Bien que l'on soit en période de crise sanitaire, la question de l'hygiène et de l'environnement reste une préoccupation secondaire des autorités. Cette sentence se vérifie à chaque mètre de marche accomplie dans les rues et boulevards de la ville.

Quant aux plages, le chaos est presque total et laisse à penser aussi bien les autorités que les soi-disant touristes ne sont pas à jour de l'actualité sanitaire.

Libérés depuis 15 jours, les restaurants, cafés et hôtels de la station balnéaire de Tichy ont fait peu cas des gestes barrières dictés par la pandémie du coronavirus. Plusieurs restaurants n'ont pas répondu aux normes d'hygiène et de salubrité à travers différents sites balnéaires de Béjaïa. Plus particulièrement à Tichy, de nombreux établissements ont été rapidement pénalisés pour non-respect des gestes barriéres.

Il s'agit des gargotes implantèes sur les plages et tout au long de la RN 9 qui traverse la ville.

Malgré leur interdiction et celle des restaurants saisonniers qui ne font leur apparition qu'en été sur des places publiques, une situation d'alerte induite par, entre autres, l'imprudence des restaurateurs et l'insuffisance d'eau potable durant cette période de chaleur, ajoutée à la pandémie de Civid-19, le risque était trop gros pour fermer les yeux. Du coup, la santé des vacanciers dans les campings, centres de vacances et autres lieux de regroupement n'est plus à l'abri du danger si les services d'hygiène n'avaient pas agi promptement.

Les exploitants de ces infrastructures déclarent ne pas pouvoir procéder au respect des gestes barrières, dont le port du masque. « Nous avons mis en place toutes les mesures de protection contre le virus, dont le gel hydro-alcoolique, nos clients refusent d'obtempérer. Si nous les forçons, ils partent ailleurs et c'est tout un manque à gagner que nous subissons dans une période déjà très impactée par la crise sanitaire», nous explique ce propriétaire d'un restaurant, fermé pour manque de respect de la distanciation sociale et du port de la bavette, deux mesures dictées par le protocole sanitaire du ministère du Tourisme.

Sur les plages et les rues de Tichy, les ordures dominent le paysage. C'est à croire que la collecte des ordures n'existe pas. À voir les tas d'ordures qui jonchent toutes les plages, on est tenté de la croire.

À Tichy, on n'est à l'abri de rien. Le risque est partout. Si les autorités communales sont montrées du doigt concernant les ordures, les touristes font peu cas du civisme. Les deux reproches, associés, donnent une situation chaotique des plus risquées en cette période de crise sanitaire des plus délicates.