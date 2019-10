«Nous avons enregistré jusqu’à aujourd’hui, une demande de rendez-vous pour dépôt de dossier de candidatures pour six candidats. Ceci étant, le conseil de l’autorité vient de clôturer sa réunion qui a duré deux jours, et nous concluons que toutes les activités programmées de l’autorité ont été réalisés dans les temps. Et ce prévu autant en matière d’installation des commissions communales, la mise en place des structures nécessaires, les textes de lois devant accompagner ces activités» C’est ce qu’a déclaré le président de l’Autorité nationale indépendante des élections, Charfi lors de la conférence de presse tenue, hier, au siège de l’Anie.

Indiquant que «dès la fin de l’opération de dépôt de dossiers de candidatures, fixée pour samedi prochain, nous entamerons l’opération de vérification et d’étude de ces dossiers, à travers l’application numérique qui va nous permettre de traiter un nombre important de formulaires, du fait que nous avons distribué plus de 10 millions de documents. Il est clair que le nombre de dépôts sera considérable, et la tâche sera ardue, du fait qu’il est question de passer au crible chaque dossier, mais nous sommes techniquement et humainement prêts».

Réagissant sur le déroulement de l’opération de révision des listes électorales, Charfi révèle que «sur cette période qui s’est étendue entre le 22 septembre et le 17 octobre, nous avons enregistré 284600 nouveaux inscrits, dont 156000 en période de prolongation du 12 au 17 octobre. Tandis que sur la même période, nous avons enregistré, 52600 cas de radiation pour cause de décès, dont 40000 au titre de la révision exceptionnelle. Par ailleurs, les radiations et les inscriptions pour cause de changement de résidence, le nombre s’élève à 98414 cas». et d’ajouter «nous constatons avec satisfaction que la décision de prolonger les inscriptions d’une semaine, a été salutaire, et répond à un besoin, du fait que sur cette période nous avons enregistré, notamment auprès des jeunes, un engouement plus important par rapport à la première période, de l’ordre de 25%, ce qui est un bon présage et un indicateur sur le taux de participation aux prochaines élections».

Interrogé sur la requête de certains candidats pour une prorogation des délais de dépôt, le président de l’Anie, explique que cela n’est pas de son ressort, «c’est la loi qui fixe ces délais, j’ai eu la possibilité par le biais de la loi de prolonger les délais de révision des liste électorales, en ce qui concerne le retrait des formulaires, ce sont des délais déterminés par la loi et personne ne peut les changer».