Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mohamed Charfi, a exhorté, hier à Alger, les présidents des bureaux et centres de vote à travers toutes les wilayas du pays dédiés à l’élection présidentielle du 12 décembre, à «la probité et à la loyauté envers le peuple». Présidant une journée de formation et d’orientation par vidéoconférence au profit des présidents des bureaux et centres de vote, Charfi a déclaré «grâce à votre mobilisation sincère toutes les velléités de fraude seront vouées à l’échec». «Vous êtes le fer de lance de ce combat sacré pour faire sortir notre pays de la situation dans laquelle l’ont fait basculer les corrompus.

Ne craignez personne, écoutez uniquement les voix du peuple qui est sorti le 22 février dernier pour exiger la justice et choisir librement son président», a souligné le président de l’Anie «En aucun cas, nous n’accepterons que la confiance du peuple soit trahie», a-t-il déclaré, appelant, en outre, les présidents des bureaux et centres de vote à «faire face à ceux qui agissent pour des intérêts donnés et qui tremblent dès que la date du scrutin approche».