Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mohamed Charfi, a affirmé, aujourd’hui, à Alger, que les procédures qui seront adoptées en prévision de la prochaine présidentielle et le système informatique qui sera utilisé pour la surveillance et l'assainissement des listes du corps électoral, « relègueront la fraude au domaine de l'impossible ». En outre, Charfi a mis l'accent sur l'efficacité des procédures relatives à la surveillance de la présidentielle du 12 décembre prochain, assurant que le système informatique qui sera piloté par des experts en informatique « relèguera la fraude au domaine de l'impossible ». « Je pense que personne n'oserait une tentative de fraude », avec ce qui sera assuré comme procédures préventives dans ce sens, a ajouté Charfi. En vue de conférer la transparence et l'intégrité à cette élection, il sera procédé à la révision de plusieurs aspects relatifs au scrutin, à travers la prise de nouvelles mesures, comme à titre d'exemple, le changement des procès-verbaux. Répondant à une question sur le déroulement de la révision exceptionnelle des listes électorales, lancée le 22 septembre et qui se poursuit jusqu'au 6 octobre, le président de l'Anie a fait état d'une « grande affluence » des électeurs, ce qui témoigne, a-t-il dit, de « leur optimisme quant à la prochaine élection qu'ils considèrent comme une occasion à ne pas rater ».