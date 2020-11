Dans l'optique de recentrer le débat sur les résultats du référendum concernant la révision de la Constitution et de mettre en avant la nécessité de travailler à réduire les effets de l'abstention électorale, le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chenine, a indiqué jeudi dernier que «l'approbation du projet d'amendement de la Constitution par 66,80% des voix lors du référendum du

1er novembre était une étape importante du processus de réforme globale adopté par le président de la République». Il faut dire qu'au-delà du taux de participation, considéré par une grande partie de la classe politique comme faible, l'impératif d'accepter les règles et les lois en vigueur, notamment le fait qu'aucun seuil de validation du vote n'est imposé, il est indéniable que l'adoption de l'amendement constitutionnel représente un point de départ pour toutes réformes. Il en est la base sur laquelle seront guidées les réformes inscrites dans tous les secteurs. Cependant, il est incontestables, selon les observateurs, de mettre en place les mécanismes nécessaires pour conférer à la reconstruction du pays, des assises juridiques et législatives solides, et ce en totale rupture avec les anciennes pratiques. À ce sujet, Chenine est revenu sur l'aspect d'urgence que requiert la situation, indiquant que «cette étape sera suivie de mesures toutes aussi importantes en termes d'adaptation des institutions et de restructuration du système législatif». C'est dans ce sens que se profile l'importance des nouvelles dispositions contenues dans le nouvelle Constitution et qui viennent corriger les erreurs de gouvernance du passé, qui ont permis à l'oligarchie de faire main basse sur les richesses du pays et de détruire toutes possibilités de rebâtir les passerelles de la confiance entre les gouverneurs et les gouvernés. À ce titre, toute l'importance de l'adoption de la nouvelle Constitution, repose encore une fois sur la qualité des prochaines actions gouvernementales, et leur incidence sur la vie quotidienne du citoyen. Ce n'est qu' à travers le constat d'une délivrance effective de la gouvernance mafieuse et despotique, que les citoyens commenceront à croire aux nouvelles voies du changement. C'est dire à quel point le chemin est encore long et parsemé d'embûches, pour atteindre une ère de stabilité, où l'institution de l'Etat sera enfin assainie de la corruption et de la bureaucratie et où les nouveaux organismes de contrôle, tels que la Cour constitutionnelle, la cour des comptes et le Parlement joueront leur vrai rôle, car ce n'est que lorsque l'action gouvernementale sera contrôlée, et que le peuple aura un droit de regard sur les décisions profondes, qu'émergeront les premiers bourgeons de la transparence qui sera le liant pour réinstaurer la confiance.