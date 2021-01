«Je suis le fils de Cherif Rezki, je vous informe que mon père est décédé.» C'est par cette terrible phrase qu'a été annoncée, hier, peu après minuit, la mort subite de notre confrère Cherif Rezki. Il est décédé à son domicile familial à Tizi Ouzou, des suites d'un arrêt cardiaque à l'âge de 58 ans, laissant le monde médiatique algérien en deuil Affable, enthousiaste et grand passionné du métier, le défunt a entamé sa carrière journalistique durant les années 1980, au quotidien gouvernemental El Massa. Il travaillait dans la rubrique sportive du même journal avant de s'engouffrer dans «l'aventure intellectuelle» du début des années 1990 avec l'ouverture démocratique. Une nouvelle expérience, celle de la presse privée, commence alors pour Rezki Cherif comme beaucoup d'autres de ses confrères. Il était l'un des fondateurs du quotidien arabophone, El Khabar, avec une trentaine de ses confrères avec lesquels il partageait les parts. Nouvelle aventure, nouveau contexte et nouveaux défis. Avec ses confrères, le défunt a réussi le challenge de créer l'un des plus grands, sinon le plus grand journal arabophone du pays en termes de qualité, de rigueur et de professionnalisme. El Khabar est alors devenu la référence de la presse indépendante en Algérie. Il sera, par la suite, directeur de publication d'El Khabar Hebdo.

Le défunt a été également chargé de la communication à l'Assemblée populaire nationale, des années durant. Très présent sur les réseaux sociaux, il commentait souvent sur page facebook les faits d'actualité par son style incisif et sans concession où se mêlaient l'humour et la dérision. Cela, sans jamais confondre ses idées politiques avec la rigueur journalistique. Une grosse perte pour le monde de la presse écrite. Il a été inhumé, hier, à Sidi Naâmane, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Repose en paix cher confrère.