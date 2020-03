Dès sa prise de fonctions à la tête de ce secteur, le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems-Eddine Chitour, a lancé ses chantiers qui, selon lui, «s'inscrivent dans le cadre de la concrétisation des priorités fixées pour le secteur, et ce, en vue d'amorcer le traitement des dysfonctionnements enregistrés en matière de gestion de l'université». En premier lieu, le ministre a mis l'accent sur l'impératif de séparer entre les deux aspects, pédagogique et administratif, dans la gestion de l'université algérienne. En réponse aux questions des membres du Conseil de la nation dans le cadre du débat autour du projet de loi d'orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique et de celui fixant les missions, la composition et l'organisation du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies, Chitour a précisé que cette séparation devrait amener l'université à plus d'efficacité.

Il a souligné également la nécessité «d'organiser les rangs de l'université et d'actualiser la charte d'éthique et de déontologie universitaires à l'effet d'imposer la discipline, de réhabiliter l'enseignant universitaire et de fournir les moyens adéquats à l'étudiant pour qu'il s'engage pleinement dans ses études en se focalisant sur son niveau scientifique», il a mis en avant l'impératif de «maintenir l'université loin de la politique». Le ministre a estimé, dans ce cadre, «important de rechercher des solutions adéquates au manque de moyens en matière de gestion de l'université, notamment au vu des contraintes budgétaires qui ont impacté le niveau de la recherche scientifique», a-t-il dit. La réalité de l'université algérienne «requiert la conjugaison des efforts de tous en vue de lui permettre de retrouver sa place et de s'acquitter de ses missions axiales pour une contribution efficace au développement de la société, à tous les niveaux», a-t-il souligné.