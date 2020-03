Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems Eddine Chitour à qui on a prêté des propos qualifiant le niveau de ses collègues à l’université de «zéro», s’explique. Dans un communiqué rendu public hier, le ministre a estimé que ses propos tenus lundi devant le Conseil de la nation, ont été «déformés et sortis de leur contexte». «J’ai évoqué l’inexistence de l’encadrement pédagogique dans certaines institutions universitaires et j’ai déclaré que l’encadrement au niveau des grades supérieurs, à l’instar des professeurs, maîtres de conférences est quasi inexistant c’est-à-dire zéro, dans certaines universités», a précisé le professeur Chitour.